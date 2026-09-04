UNAM avaló la plataforma de Territorium 2 meses antes de prueba en línea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio por “jurídicamente procedente” el contrato con Territorium Life, S.A.P.I. de C.V. para aplicar el examen de ingreso a licenciatura 2026, cinco meses antes de que la institución tuviera que repetir la prueba por las anomalías detectadas en el proceso.

El aval fue emitido el 10 de marzo de 2026 por la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria (DGELU), que determinó que el contrato cumplía con la normatividad universitaria y con lo aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM.

El documento fue obtenido mediante una solicitud de acceso a la información en la que se pidió conocer si la Abogacía General había emitido algún dictamen, opinión o revisión relacionada con la contratación de Territorium.

La respuesta revela que la Oficina de la Abogacía General realizó una “búsqueda exhaustiva con criterio amplio” en sus archivos físicos y electrónicos y localizó un solo documento relacionado con la contratación: el dictamen DGEL/DANCC/887/2026.

Excélsior realizó una solicitud de acceso a la información para conocer si la Abogacía General de la UNAM emitió algún dictamen o revisión de Territorium Life Excelsior

La DGELU precisa que su dictamen se refiere “solo a la forma y contenido jurídico del instrumento” y que las obligaciones y compromisos sustantivos derivados del contrato son responsabilidad de las entidades y dependencias universitarias que promovieron la contratación y participaron en el cumplimiento de su objeto.

También identifica a cuatro funcionarios que intervinieron en el dictamen: Ángela Quiroga Quiroga, titular de la DGELU; Alejandro Martínez Tapia, director de Apoyo Normativo a Comités y Contratos; Alejandro César Arzate Villanueva, jefe de Apoyo Normativo a Adquisiciones, y Gilberto Zambrano Mar, secretario auxiliar.

El dictamen fue emitido semanas antes de la aplicación del examen de ingreso en línea, llevado a cabo del 23 de mayo al 10 de junio pasados.

La documentación no refiere una evaluación técnica de la plataforma de Territorium ni de la tecnología utilizada durante la aplicación del examen.