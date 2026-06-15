CNTE toma casetas de Tlalpan, Naucalpan y San Marcos; da paso libre por paro nacional

Como parte de las acciones del paro nacional que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), este lunes, los docentes tomaron las casetas de peaje de Tlalpan, Naucalpan y San Marcos Huixtoco.

En conferencia a medios de comunicación, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección XXII de la Coordinadora, mencionó esta mañana, que pese a lo que mencionan las autoridades de gobierno federal, ellos tienen toda la voluntad para resolver el conflicto, sin embargo no han tenido respuestas a sus demandas.

“La CNTE, con 15 días de movilizaciones centrales en la Ciudad de México y en diferentes estados de la República, ratifica hoy 15 de junio, la continuidad de la huelga nacional, seguiremos con las acciones políticas en esta semana aquí en la Ciudad de México con el plantón que tenemos en las principales calles del Centro Histórico y las actividades, donde la CNTE tiene presencia”, dijo la dirigente.

Los inconformes tomaron las garitas de peaje y permitieron paso libre a los vehículos; policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y de la Policía Federal, permanecen a distancia, sin que hasta el momento se registren incidentes.