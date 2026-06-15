Sheinbaum descarta nuevas reuniones con CNTE en CDMX; diálogo seguirá en estados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes que por el momento no están previstas nuevas reuniones entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México para negociar el retiro del plantón que mantiene el magisterio en el Centro Histórico.

En el marco de su conferencia mañanera, la mandataria señaló que las mesas de diálogo que continuarán serán de carácter tripartita en diversas entidades del país, con la participación de autoridades federales, estatales y representantes magisteriales.

Por lo pronto no. Lo que están programadas son reuniones tripartitas en los estados. La SEP lo anunciará”, indicó.

La mandataria señaló que las mesas de diálogo que continuarán serán de carácter tripartita en diversas entidades del país. Cuartoscuro

Gobierno ya presentó propuestas: Sheinbaum

Cabe mencionar que las declaraciones de la jefa de Estado se dan después de que la CNTE anunciara que mantendrá su huelga y las acciones de protesta que ha desarrollado en las últimas semanas.

Aunque evitó emitir una valoración sobre la decisión del magisterio, la doctora Sheinbaum sostuvo que su gobierno ya presentó alternativas para atender las demandas del gremio, mismas que no fueron aceptadas por la coordinadora.

El gobierno ya dio sus propuestas, ya se estableció incluso, se propuso en su momento en la última reunión que se tuvo una mesa técnica permanente, ahí están las propuestas”, afirmó.

La titular del Ejecutivo reiteró que, por ahora, no existe una nueva agenda de encuentros directos entre la coordinadora y las secretarías de Gobernación y Educación Pública en la capital del país.

Comerciantes afectados por plantón serán atendidos

Respecto a las afectaciones económicas que el plantón ha provocado a comerciantes del Centro Histórico, la primera presidenta del país señaló que los empresarios y locatarios pueden acercarse a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para exponer sus inquietudes.

En este contexto, la exjefa de gobierno de la capital precisó que la titular de la Segob mantiene cercanía con diversos sectores debido a su trayectoria en el gobierno de la Ciudad de México, por lo que podría fungir como enlace para atender las preocupaciones derivadas de la protesta magisterial.

El Centro de Comando C5 recomendó a conductores y peatones consultar información actualizada antes de salir de casa. Cuartoscuro

CNTE mantiene movilizaciones este lunes

Mientras continúan las negociaciones en distintas entidades, la CNTE encabezará nuevamente una movilización más en la Ciudad de México. De acuerdo con la agenda oficial de protestas, la organización prevé concentrar alrededor de 800 personas en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca a partir de las 10:30 horas.

Según la información disponible, se prevé que los manifestantes permitan el libre tránsito en los carriles con dirección a la capital del país; sin embargo, las autoridades no descartan afectaciones viales en la zona y recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.