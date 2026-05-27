PVEM celebra licencia permanente para conducir en la CDMX

El Partido Verde celebró la aprobación de la licencia permanente para conducir automóviles en la Ciudad de México, al considerar que representa un avance en materia de simplificación administrativa, certeza jurídica y ahorro económico para los capitalinos.

El diputado local y dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, destacó que esta medida permitirá a la ciudadanía evitar renovaciones constantes del documento, lo que se traduce en ahorro de tiempo y dinero, además de facilitar el uso cotidiano del vehículo.

Asimismo, señaló que la licencia permanente contribuye a una mayor eficiencia en los procesos administrativos del gobierno capitalino, al reducir cargas operativas y simplificar trámites.

El legislador subrayó que el Partido Verde continuará impulsando iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias capitalinas, así como a generar beneficios directos para la ciudadanía mediante la modernización y simplificación de trámites.