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CFE exhibe tecnologías de simulación y capacitación en la ICOLD 2026

CFE muestra herramientas digitales para operación segura en foro internacional

Por: Porfirio Escandón

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La directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, participó junto con autoridades y especialistas del sector en el Comité Internacional de Grandes Presas, en el marco de #ICOLDMéxico2026, encuentro enfocado en el diálogo y análisis sobre el futuro de la infraestructura hidráulica y energética.

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En el marco de la 94ª Reunión Anual de la Comisión Internacional de Grandes Presas #ICOLD2026, la CFE participó con la presentación de simuladores de red eléctrica y herramientas de capacitación con realidad virtual.

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Estas tecnologías permiten recrear escenarios reales de operación en entornos seguros, fortaleciendo la preparación técnica del personal y la toma de decisiones sin exposición a riesgos.

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