CFE exhibe tecnologías de simulación y capacitación en la ICOLD 2026
CFE muestra herramientas digitales para operación segura en foro internacional
La directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, participó junto con autoridades y especialistas del sector en el Comité Internacional de Grandes Presas, en el marco de #ICOLDMéxico2026, encuentro enfocado en el diálogo y análisis sobre el futuro de la infraestructura hidráulica y energética.
En el marco de la 94ª Reunión Anual de la Comisión Internacional de Grandes Presas #ICOLD2026, la CFE participó con la presentación de simuladores de red eléctrica y herramientas de capacitación con realidad virtual.
Estas tecnologías permiten recrear escenarios reales de operación en entornos seguros, fortaleciendo la preparación técnica del personal y la toma de decisiones sin exposición a riesgos.