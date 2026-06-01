Ministra Batres recuerda primer año de la Elección Judicial

Al abrir la sesión del Pleno correspondiente a este lunes, en la presidencia provisional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres Guadarrama recordó el primer año de la elección judicial con la que integró la actual estructura del Máximo Tribunal.

Por cierto, queremos mencionar que hoy, hace un año, fuimos elegidas, elegidos, las y los nueve ministros y ministras aquí presentes que hoy integramos el primer Pleno de la SCJN electo por el voto universal, directo y secreto de las y los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, se abre la sesión”, comentó la ministra presidente provisional Batres.

Previamente explicó que, como lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asumió la presidencia provisional del Máximo Tribunal, debido a que el presidente de la Corte, ministro Hugo Aguilar Ortiz se encontraba en una comisión de carácter oficial.

El ministro presidente del Máximo Tribunal acudió, como representante del Poder Judicial de la Federación, a la ceremonia por 84 aniversario de la creación de la Marina Nacional. Cuartoscuro

El ministro presidente del Máximo Tribunal acudió, como representante del Poder Judicial de la Federación (PJF), a la ceremonia por 84 aniversario de la creación de la Marina Nacional, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que es encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Marina-Armada de México (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Para la sesión de este lunes estaba programada la discusión de 10 asuntos, pero, al iniciar, el secretario general de Acuerdos del Pleno, Daniel Álvarez, informó que quedaban en lista cuatro proyectos, dos de ellos relacionados con el tema de desplazamientos forzados en en el estado de Chiapas.