Fiscalía de Oaxaca investiga violento desalojo de la CNTE; llama a declarar a alcalde y mandos

Tras los recientes hechos violentos registrados en la Villa de Mitla durante un bloqueo de la CNTE, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentó ante el agente del Ministerio Público al alcalde con licencia, Esaú López Quero, así como a altos mandos policiales de la localidad, para deslindar responsabilidades.

Con la comparecencia de dichos funcionarios se busca recabar testimonios directos y esclarecer el nivel de participación que tuvieron en los altercados ocurridos este miércoles cuando a punta de balazos los integrantes de la coordinadora fueron desalojados de la carretera federal 190, vía que bloqueaban desde la mañana.

Como parte de la investigación por los hechos violentos registrados en Mitla, la Fiscalía de Oaxaca llamó a comparecer a diversos servidores públicos:

El alcalde de la Villa de Mitla.

El director y subdirector de la Policía Municipal.

Un escolta asignado a las autoridades.

Diversos elementos en activo de la Policía Municipal.

En las próximas horas, y a partir del desahogo de pruebas, se definirá la situación jurídica tanto del alcalde, como de los mandos y los uniformados que fueron requeridos para presentar su testimonio sobre estos hechos.

¿Qué delitos investiga la FGEO en la Villa de Mitla?

Como parte de la investigación integral para entender la mecánica de los hechos violentos, la Fiscalía de Oaxaca analiza la configuración de múltiples delitos. De comprobarse su participación, los funcionarios podrían ser imputados por:

Disparo de arma de fuego: Por las detonaciones reportadas durante la manifestación.

Por las detonaciones reportadas durante la manifestación. Privación ilegal de la libertad: En agravio de los ciudadanos presentes.

En agravio de los ciudadanos presentes. Apología del delito: Por incitar o justificar actos ilícitos.

Por incitar o justificar actos ilícitos. Hechos en materia de corrupción: Delito anteriormente tipificado y conocido comúnmente como abuso de autoridad.

CNTE pide detención de alcalde de Mitla

La Sección 22 de la CNTE demanda la detención del alcalde con licencia de Mitla, Esaú López Quero, al responsabilizarlo directamente de la agresión a balazos de la que fueron víctimas para desalojarlos y retirar el bloqueo que mantenían como parte de sus acciones de movilización en miras del paro del próximo 1 de junio.

De acuerdo con los maestros fue el alcalde de Mitla el que encabezó el operativo violento para retirarlos de la carretera federal 190. A través de videos en redes sociales se observa al presidente municipal acompañado por elementos policiacos provistos a su cargo con armas AR-15 y pistolas.

"La presencia de elementos armados, corresponde a procedimientos institucionales de seguridad pública y no a una intención de confrontación", aseguró por su parte el alcalde de Mitla.

López Quero aseguró que fue el pueblo de Mitla el que se manifestó y derivó en los hechos que ocurrieron ayer ante "el hartazgo. "Pudo haber pasado en otra localidad o en otro bloqueo donde estaban los maestros", dijo en conferencia de prensa previo a presentarse a rendir su testimonio ante las autoridades sobre lo ocurrido ayer.