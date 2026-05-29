Sheinbaum entrega el boleto 001 para inauguración del Mundial 2026 a joven veracruzana; reconoce a ganadoras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó el boleto 001 que la FIFA le obsequió para la inauguración del Mundial a la joven Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de El Carril Tlaquilpa, Veracruz.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo otorgó la entrada a la joven de 21 años. Sheinbaum Pardo también encabezó la entrega de boletos para el Mundial de Futbol como parte del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial” a ganadoras de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Las ganadoras fueron: Karla Itzel Peña Vilchis, Daira Yaretzi Díaz García. La convocatoria, lanzada entre marzo y abril, invitó a mujeres jóvenes de entre 16 y 25 años a enviar un video demostrando sus habilidades con el balón haciendo "dominadas". Un comité seleccionador evaluó a cerca de mil participantes.

Sheinbaum propone que clubes cuenten con escuelas de futbol gratuitas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso que todos los clubes cuenten con escuelas de futbol gratuitas o accesibles en los rincones más apartados del país. La mandataria federal enfatizó la necesidad de reducir la brecha entre el futbol varonil y femenil, asegurando que el balompié de mujeres debe ser parte fundamental de la historia y el futuro de México.

Adelantó que a partir del próximo lunes (a 11 días para la inauguración del Mundial) se presentará el plan integral de las secretarías de Estado para que el torneo deje un legado social duradero en las comunidades y no se quede únicamente en el negocio deportivo.

"Es muy emocionante ver los videos de todas las jovencitas que participaron en el concurso. Representan su propio esfuerzo, disciplina, pasión por el deporte y amor por lo que hacen. A las cuatro finalistas: nuestro reconocimiento, son un orgullo de México. No van a representar a la presidenta o a la jefa de gobierno, van a representar a México", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.