Senador Inzunza es captado en una graduación del Tec de Monterrey

El senador Enrique Inzunza Cázarez fue captado en la ceremonia de graduación de su hijo, en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, campus Sinaloa, horas después de haber solicitado una licencia temporal en el Senado de la República.

Inzunza Cázarez estuvo entre los asistentes, acompañado de su esposa, la magistrada Claudia Meza, evitando hablar con la prensa, argumentando que se trataba de un evento familiar.

Enrique Inzunza solicitó licencia de 22 horas en el Senado tras cumplir un mes su orden de extradición. Cuartoscuro

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El evento era la graduación de la Prepa Tec, donde estudiaba uno de sus hijos, de acuerdo al diario RíoDoce, quien estuvo presente en el lugar, y compartido un video de la ceremonia.

Unas horas antes, Inzunza Cázarez había solicitado licencia por dos días al Senado de la República, para evitar una “embestida mediática” durante la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 de mayo.

Nadie lo vio en CDMX

A través de sus redes sociales, el senador aseguraba estar en Ciudad de México, y haber acudido al Senado de la República, pero no se tiene evidencia de esa supuesta visita.

La FGR citó a declarar al senador de Morena Enrique Inzunza por cargos de narcotráfico; el legislador confirmó que acudirá sin fuero ni representantes. Especial

Inzunza Cázarez es una de los diez acusados por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, pero el Senador se ha negado a separarse de su cargo, como lo hicieran el gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y el vicefiscal General Damaso Castro Zaavedra.

Apenas el martes 26 de mayo, el senador acudió a comparecer en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, pero tampoco dio entrevistas. Dejando en claro que, se defendería a sí mismo.