La CNTE amenaza: vamos a llegar al estadio hoy, mañana o pasado

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó la continuidad de su huelga nacional.

Advirtió que no desistirá de llegar al Estadio Ciudad de México pese al operativo de seguridad que frenó su avance y cuestionó las declaraciones del gobierno federal sobre los salarios y beneficios otorgados al magisterio.

Durante un mitin realizado tras la movilización hacia las inmediaciones del inmueble, dirigentes de la Coordinadora sostuvieron que las demandas centrales del movimiento permanecen sin respuesta, particularmente la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, por lo que anunciaron que mantendrán las acciones de protesta y el plantón instalado en las inmediaciones el Centro Histórico.

Barricadas para que no pasen los maestros de la CNTE. Rodolfo Dorantes

A dos días de la inauguración del Mundial, el líder de la Sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández, afirmó que los contingentes llegaron “hasta donde les impidieron llegar”, pero aseguró que la organización mantiene su intención de arribar al estadio.

“Estamos aquí porque hasta aquí nos dejaron llegar, pero tampoco hemos renunciado a que vamos a llegar al estadio, hoy, mañana o pasado”, señaló ante cientos de maestros reunidos sobre Calzada de Tlalpan.

Acusó que las autoridades capitalinas impidieron el paso de los manifestantes mediante un operativo de seguridad y sostuvo que la protesta se desarrolló de manera pacífica.

Reproducir Los maestros se retiraron poco después de las 14:00 horas.

Asimismo, destacó que la huelga nacional continúa y pidió a los docentes reforzar el plantón instalado en el Zócalo capitalino y mantenerse atentos a las próximas convocatorias de la Coordinadora.

“Seguiremos en huelga”, expresó luego de consultar a los asistentes sobre la continuidad del paro.

Por su parte, Yenni Pérez, dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, respondió a las declaraciones realizadas por funcionarios federales en torno a los avances alcanzados para el magisterio y rechazó que las principales demandas de los docentes hayan sido resueltas.

La líder magisterial cuestionó las afirmaciones sobre la supuesta eliminación total de la reforma educativa y también puso en duda los datos oficiales sobre los ingresos de los profesores.

“También mencionaban que el salario de un profesor oscila entre los 20 mil pesos. Pregunto si este es el salario, compañeras y compañeros. Nosotros tenemos otros datos”, señaló.

Pérez pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los integrantes de su gabinete reconsiderar los mensajes emitidos desde Palacio Nacional y sostuvo que los maestros continúan movilizados en demanda de una jubilación digna.

“Una jubilación digna no es un privilegio, es un derecho”, afirmó.

La dirigente también rechazó los señalamientos que, dijo, buscan vincular al movimiento con intereses políticos ajenos a las demandas magisteriales y aseguró que la CNTE mantendrá las acciones de protesta mientras no existan respuestas concretas a la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

En este contexto, la Coordinadora convocó a sus bases a participar en las actividades programadas para el 10 de junio en conmemoración de los hechos del llamado Halconazo de 1971 y reiteró que las movilizaciones continuarán mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus demandas centrales.