Por movilizaciones de la CNTE, Clara Brugada cancela eventos

A dos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026 y con la cuenta regresiva en marcha para la inauguración en la capital del país, la jefa de Gobierno Clara Brugada modificó este martes su agenda pública, esto se debió a las movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Tras realizar la entrega de la Ruta Cero del Trolebús, que corre de Chapultepec a Ciudad Universitaria, Clara Brugada canceló de último minuto su visita al CETRAM Universidad, donde tenía previsto encabezar, a las 12:30 horas, el banderazo de salida de la Ruta 14 del Trolebús, que correrá de CU al Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, como parte de la ampliación de la red de electromovilidad.

Asimismo, quedó suspendida la ceremonia programada para las 14:00 horas en la que entregaría estaciones de la Línea 2 del Metro, que se encontraban en proceso de rehabilitación.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

El equipo de Comunicación Social informó que la mandataria “se dirige a la sede del Gobierno capitalino para atender el tema de la CNTE”.

El cambio de agenda ocurre mientras continúan las movilizaciones del magisterio disidente en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que ha generado afectaciones viales y operativas.

Foto: Especial

En el caso de las obras del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el gobierno local informó que la entrega de las estaciones rehabilitadas de la Línea 2 “se pospone hasta nuevo aviso”.

En el marco de su huelga nacional, el magisterio disidente cumple nueve días en la Ciudad de México, con un plantón en inmediaciones del Centro Histórico, acompañado de bloques en vías primarias de la ciudad, que han generado pérdidas millonarias a comerciantes y han afectado a la ciudadanía en general.