Clima-naturaleza, mancuerna que reclama soluciones conjuntas

Con el objetivo de acelerar la acción frente a la crisis ambiental y tender puentes entre ciencia, gobiernos, empresas, ONG, comunidades y ciudadanía hoy inicia la segunda edición de la Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza, concebida como una plataforma de articulación continua que busca pasar de los compromisos a soluciones territoriales que se mantengan a través del tiempo, dijo Erica Valencia Torres.

El propósito es pasar de las declaraciones a la aplicación real, "buscamos ir del compromiso a la acción, arriesgándonos más en lo que proponemos para mover la aguja hacia un México lleno de vida y naturaleza, por ello, por primera vez se integra la naturaleza al clima en una misma agenda, porque están interconectados y necesitan soluciones coordinadas", indicó en entrevista la directora general y fundadora de México por el Clima.

A diferencia de la primera edición, señaló que en esta ocasión, además del Papalote Museo del Niño, recinto principal, el encuentro será multisede y se introduce Mexiquito por el Clima, espacio habilitado en Quinta Colorada del Bosque de Chapultepec, enfocado a las infancias y adolescentes para que, de igual manera, el conocimiento y amor por la naturaleza se conviertan en acción.

Convocatoria para Mexiquito por el Clima, espacio enfocado a las infancias y adolescentes para que, de igual manera, el conocimiento y amor por la naturaleza se conviertan en acción. Especial

Esta adición representa una de las diferencias más significativas respecto al año pasado, reconociendo el papel decisivo de niñas y niños en la cultura ambiental", subrayó.

A la par, continuó, las juventudes tendrán una participación activa en diálogos intergeneracionales gracias al vínculo con instituciones de educación superior como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, el ITAM, el Colegio de México e IPN, entre otras.

El encuentro, explicó, tiene como fundamento tres ejes centrales: Despertar planetario, enfocado en la conciencia colectiva, educación ambiental y justicia climática; Innovación Catalítica, orientado hacia modelos tecnológicos, finanzas sostenibles y economía circular, y Ecosistemas Resilientes para proteger, restaurar y conservar la naturaleza, así como ciudades sostenibles.

Erica Valencia Torres, directora y fundadora de México por el Clima, fue galardonada en el evento Mujeres que Inspiran Mujeres, en su edición 2024. Karina Tejada

Bajo estos ejes se desarrollarán, desde hoy y hasta el 9 de octubre, paneles, talleres, conversatorios y conferencias magistrales sobre biodiversidad, agua, descarbonización, electromovilidad, transición energética, turismo regenerativo y sistemas alimentarios, entre otros temas.

Para Valencia Torres, la inclusión de los saberes ancestrales es otro pilar prioritario, de hecho, como parte de la inauguración, a llevarse a cabo mañana, se desarrollará una caminata ceremonial en el Bosque de Chapultepec liderada por autoridades de pueblos originarios y comunidades indígenas.

La agenda, asimismo, conecta las deliberaciones de la Semana del Clima en Nueva York con miras a la próxima COP de Naciones Unidas; además, se integran los análisis de la Ley de Economía Circular, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las Contribuciones a Nivel Nacional, agregó Valencia Torres.

En esta edición, respecto a la de 2025, dijo, hay otras novedades, como el hecho de que "Singapur es el país invitado de honor, el Estado de México es el estado invitado y la Unión Europea es aliada estratégica, además de una mayor participación internacional... el año pasado más de 10 naciones estuvieron presentes y este 2026 tenemos más de 15 países participando".

Papalote Museo del Niño, recalcó, concentra el programa central, y las otras sedes que albergarán eventos son el Parque Ecológico de Xochimilco, la Utopía Ceylán, en la alcaldía Azcapotzalco, y la Utopía Elena Poniatowska Amor, en la alcaldía Coyoacán.

Algunos de los ponentes de la agenda son Julia Carabias, bióloga y exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; José Sarukhán Kermez, biólogo y fundador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio); Cristina Mittermeier, fotógrafa y conservacionista reconocida por su trabajo de protección de los océanos; Michel Rojkind, arquitecto mexicano vinculado con proyectos de innovación y sostenibilidad urbana; José María Gualinga, miembro del Consejo Consultivo Político del Gobierno de Sarayaku; Jeremy Lent, investigador y autor enfocado en cambio de paradigmas para enfrentar la crisis ecológica, y Lorena Ramírez, corredora rarámuri y referente de la relación entre territorio, cultura y naturaleza.

En 2025 el alcance fue de más de cuatro mil asistentes, 300 ponentes, alrededor de 60 eventos y 150 sesiones, y "este año vamos por metas que puedan duplicar los impactos y alcances", puntualizó la fundadora de la plataforma México por el Clima.