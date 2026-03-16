Granizada pinta de blanco calles de Tizayuca, Hidalgo

Una fuerte lluvia acompañada de granizo impacto en colonias y comunidades del municipio de Tizayuca, Hidalgo, lo que generó encharcamientos en diversas calles y complicaciones para la circulación vehicular.

De acuerdo con reportes, la precipitación se presentó con intensidad durante varios minutos en distintos puntos del municipio, provocando acumulación de agua en avenidas y vialidades, además de reducir la visibilidad para los conductores.

Las condiciones climáticas obligaron a automovilistas y peatones a extremar precauciones, ya que el granizo y la lluvia dificultaron el tránsito en algunas zonas.

La granizada generó encharcamientos Foto: Especial

Autoridades recomendaron a la población conducir con precaución, disminuir la velocidad, encender las luces de los vehículos y evitar cruzar áreas donde el agua se encuentre acumulada.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a anticipar sus tiempos de traslado y mantenerse informada sobre el estado de las vialidades ante la posibilidad de que continúen las lluvias en la región.

Personal de emergencia realizó recorridos de supervisión para detectar posibles afectaciones y brindar apoyo a la población.

Para mañana se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones; además, chubascos en Guanajuato, Querétaro y Morelos.

Las lluvias mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

JCS