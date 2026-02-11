Clausuran terraza del hotel RIU tras salto en paracaídas

El Ayuntamiento de Guadalajara clausuró la terraza “Rooftop Bar 360”, ubicada en el piso 42 del Hotel RIU Plaza Guadalajara, luego de que se hiciera público un video donde un hombre salta desde lo alto del rascacielos, considerado el más alto de la ciudad, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros.

La decisión se tomó tras una inspección oficial derivada del incidente ocurrido el pasado domingo en una de las zonas de mayor flujo vehicular y peatonal de la capital jalisciense.

El Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, realizó una revisión en coordinación con Protección Civil y Bomberos, así como con el acompañamiento de la Comisaría de Seguridad Ciudadana.

Se detectaron deficiencias en la aplicación de protocolos y procedimientos de actuación. Facebook

Durante la inspección se detectaron deficiencias en la aplicación de protocolos y procedimientos de actuación, además de irregularidades en las medidas de seguridad necesarias para la operación del establecimiento.

Ante estos hallazgos, la autoridad municipal determinó la clausura del Rooftop Bar 360, la cual permanecerá vigente hasta que el negocio acredite el cumplimiento total de las condiciones exigidas por la normativa local.

Salto desde el piso 42 hacia La Estampida

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el pasado domingo. El joven habría saltado desde la terraza del hotel ante la mirada de huéspedes y empleados que intentaron impedirlo.

El hombre aterrizó en la glorieta La Estampida y posteriormente abordó una camioneta para huir del lugar.

El video del salto comenzó a circular públicamente un día después, generando indignación y preocupación por el riesgo generado en una de las zonas más transitadas de Guadalajara.

En un posicionamiento público, el Gobierno municipal señaló.

“El Gobierno de Guadalajara rechaza categóricamente cualquier conducta que ponga en peligro la integridad de las personas. Lo ocurrido no es un acto recreativo ni un espectáculo: es una acción que generó un riesgo real para cientos de ciudadanos que transitan diariamente por una de las zonas con mayor flujo vehicular y peatonal de la ciudad.”

Asimismo, la autoridad confirmó que ya se inició una investigación formal para identificar y proceder conforme a la ley contra la persona que realizó el salto y contra quienes pudieran haber tenido alguna implicación.

“Es un salto”, aclaró el tipo que ya tenía con los nervios de punta a las mujeres. Captura de video

Implicaciones legales y administrativas

La clausura responde a una medida preventiva sustentada en la normativa municipal en materia de seguridad estructural, protección civil y operación de establecimientos mercantiles.

El establecimiento podrá reabrir únicamente cuando demuestre el cumplimiento pleno de las disposiciones de seguridad y protocolos exigidos por las autoridades locales.

El Hotel RIU Plaza Guadalajara es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad por su altura y ubicación estratégica. El incidente generó debate en redes sociales sobre la responsabilidad de los establecimientos que operan terrazas panorámicas y la necesidad de reforzar medidas de control y supervisión.

La autoridad municipal enfatizó que la prioridad es garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar que conductas de alto riesgo se normalicen como entretenimiento.

