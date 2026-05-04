Gobierno federal no tuvo sospechas sobre Rubén Rocha Moya; le otorgan escolta

Las autoridades federales nunca tuvieron sospechas de los presuntos vínculos de Rubén Rocha Moya con el narcotráfico, aseguró Omar García Harfuch.

En conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que en el Gabinete de Seguridad no tenían conocimiento de indicios que apuntaran a que el gobernador con licencia fuera colaborador del Cartel de Sinaloa, como afirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos la semana pasada.

“Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio. Hemos llevamos desde el inicio de la administración de la Presidenta (...) los resultados, las detenciones, y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario para continuar o realizar las operaciones que les presentamos", aseguró el funcionario en una rueda de prensa en Culiacán.

Destacó que una vez que Rocha Moya se separó del cargo el pasado viernes al solicitar licencia, se hizo una evaluación de riesgos y se le otorgó un grupo de escoltas de la Policía Estatal Preventiva.

“Es un grupo pequeño”, dijo García Harfuch y aclaró que la medida busca prevenir alguna acción de violencia, pues no tienen información de que pueda ser atacado.

Agregó que la escolta fue una recomendación del Gabinete de Seguridad, y es la misma acción que realizan con algunos funcionarios después de dejar sus cargos, especialmente en entidades con violencia.

“No tenemos ningún indicio, ningún dato de que pueda ser atacado o siguiera de que tenga alguna amenaza”, insistió.

Además, dejó en claro que el gobernador con licencia continúa en Sinaloa, pero se negó a dar a conocer mayores detalles de se seguridad, por el mismo riesgo que representa revelar ese tipo de información.

En las instalaciones de la Novena Zona Militar, en Culiacán, aseguró que no han registrado un incremento considerable de la violencia en la entidad, después de las acusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador y de otros funcionarios, ni siquiera después de su separación al cargo.

Sobre los otros funcionarios señalados, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana dijo que ninguno de ellos ha solicitado protección adicional, similar a la que otorgaron a Rocha Moya.