Licencia de Rubén Rocha "es un acto de decencia", afirma Julio Menchaca

Como "un acto de decencia" fue como el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, calificó la licencia que solicitó Rubén Rocha Moya al cargo de gobernador de Sinaloa para enfrentar las acusaciones provenientes del gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

Tras presidir una entrega de patrullas para personal policial, el mandatario hidalguense afirmó que la decisión de separarse temporalmente del cargo refleja decencia y la disposición de enfrentar un momento complejo, tanto en lo personal como en lo institucional.

“Se requiere altura de miras, civismo y la voluntad de afrontar una situación complicada”, expresó.

Menchaca Salazar llamó a la unidad dentro del movimiento político en el poder, destacando la importancia de respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que calificó como “ataques y posturas mezquinas” de sectores opositores. “Aquí se trata de que le vaya bien a México, no de apostar al fracaso de un gobierno”, sostuvo.

Además, recordó su relación previa con Rocha Moya en el Senado, donde compartieron labores legislativas, destacando el paso de Rubén Rocha como presidente de la Comisión de Educación. En ese sentido, manifestó su deseo de que el gobernador sinaloense pueda esclarecer los señalamientos y salir adelante.

Finalmente, el gobernador del estado de Hidalgo reafirmó que la transformación del país requiere cohesión, responsabilidad y compromiso colectivo, más allá de coyunturas políticas o señalamientos individuales.

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