Detectan en Querétaro el primer caso humano de gusano barrenador

Autoridades sanitarias de Querétaro confirmaron la aparición del primer caso de infestación por gusano barrenador en una persona en el estado. El paciente es un adulto mayor residente de la comunidad de Ocotitlán, en el municipio de Cadereyta de Montes.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, el hombre presentaba un estado de salud delicado, con padecimientos crónicos y heridas previas en las extremidades, condiciones que favorecieron la presencia de larvas en su organismo.

La titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón, detalló que el diagnóstico inicial se realizó en una unidad médica local. Posteriormente, el paciente fue trasladado al Hospital General de Cadereyta, donde recibió atención especializada. Tras su evolución favorable, fue dado de alta, aunque permanece bajo monitoreo epidemiológico.

El tratamiento aplicado consistió en la limpieza profunda de las lesiones para retirar las larvas, así como la administración de medicamentos antiparasitarios.

Además, las autoridades de salud notificaron a instancias del sector agropecuario, que ya realizan inspecciones en la zona con el fin de identificar posibles focos de infección en animales y prevenir nuevos casos en la población.

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