FGR llama a declarar a 50 involucrados por operativo con la CIA en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a 50 personas relacionadas con el operativo en la Sierra de El Pinal, Chihuahua, después del cual murieron dos agentes de la CIA en un accidente carretero, el pasado 19 de abril.

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero del organismo, Ulises Lara López, aseguró que se aplicará todo el peso de la ley ante la posibilidad de delitos contra la Seguridad Nacional

“La FGR reitera que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”, dijo en un video mensaje.

Indicó que en relación con el operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio, en la Sierra de El Pinal, se citó a comparecer a aproximadamente 50 personas que participaron en los hechos.

El fiscal especial, Ulises Lara López, advirtió que se aplicará "todo el peso de la ley". Especial

“Como parte de los trabajos realizados por la FGR, hemos logrado avanzar con la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días.

Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido”, explicó el fiscal.

La presencia de los agentes de la CIA en este operativo se reveló debido a que el 19 de abril, el exfiscal de la entidad, César Jáuregui, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, confirmaron la muerte dos elementos de ese organismo estadunidense, junto con dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) investiga la presencia de los agentes estadunidenses, en colaboración con el gobierno de María Eugenia Campos, en Chihuahua.

“Se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR”, agregó Lara Campos.