Andrés López Beltrán hizo "un buenísimo trabajo" en Morena: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció públicamente el trabajo que realizó Andrés Manuel López Beltrán en Morena en su paso como secretario de Organización tras destacar el gran número de afiliaciones que logró desde su cargo en el partido y al cual renunció ayer para poder competir por una diputación federal.

"Muy buen trabajo hizo Andrés, muy bueno, afilió a 12 millones (...), buenísimo trabajo como secretario de Organización y es un gran organizador", destacó la presidenta en su conferencia desde Palacio Nacional un día después de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó su carta de renuncia al cargo.

La presidenta afirmó que con el gran número de afiliaciones que consiguió López Beltrán llevó a Morena a figurar como uno de los partidos más grandes, por lo que desde su conferencia matutina reconoció la labor que desempeñó en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Andrés López Beltrán deja cargo en Morena para ir por diputación

Andrés Manuel López Beltrán decidió renunciar a su cargo como secretario de Organización de Morena para poder enfocarse en su próximo objetivo: participar en el proceso interno para buscar una diputación federal para representar a Tabasco.

A través de una carta extensa, en la que también destacó los logros que obtuvo desde el puesto que desempeñó, López Beltrán dio a conocer a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, su decisión de separarse de su cargo para cumplir con los lineamientos del partido y poder llegar a las urnas.

"He decidido que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcha y la ley electoral señala, contenderé por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa", expuso en su carta.

Además, el hijo del expresidente López Obrador destacó que en año y 7 meses que desempeñó su cargo en Morena logró incrementar el padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes y credencializó a cerca de 7 millones de nuevos afiliados en el país.

"Gracias a estas acciones, hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo. Pero, sobre todo, una de las más organizadas. Morena hoy es un referente en materia de organización para muchos partidos en el mundo", puntualizó.