Detienen a Isai, sobrino 'El Chapo', en Nogales, Sonora; tiene orden de extradición

Autoridades federales detuvieron a Isai 'N', identificado como sobrino del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La captura se llevó a cabo en Nogales, Sonora, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien agregó que el detenido cuenta con una orden de extradición vigente.

La aprehensión fue el resultado de intensos trabajos de inteligencia militar centralizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en una operación conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional y el gabinete de seguridad.

Isai 'N', sobrino de 'El Chapo' Guzmán que fue detenido en Nogales, Sonora. Especial

El operativo en Sonora: un objetivo prioritario

La captura de Isai 'N' en la frontera norte representa un movimiento estratégico para las autoridades mexicanas. Al tratarse de un familiar directo de El Chapo Guzmán y contar con una orden de extradición, era un objetivo prioritario para debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales que operan en la región.

Mega decomiso en la frontera sur: cocaína y arsenal en Chiapas

A la par del operativo en Sonora, las fuerzas de seguridad ejecutaron una segunda acción de alto impacto en el otro extremo del país. En Tapachula, Chiapas, elementos federales cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble que funcionaba como un importante centro de acopio para la delincuencia organizada. Gracias al apoyo y la colaboración del gobierno de Chiapas, se logró un aseguramiento histórico.

Cocaína decomisada en Tapachula, Chiapas, tras operativo de fuerzas federales. Especial

¿Qué se decomisó en el inmueble de Tapachula?

Durante el operativo en el sur de México, las autoridades lograron asegurar:

687 kilogramos de cocaína.

151 armas de fuego.

363 cargadores.

18 granadas de fragmentación.