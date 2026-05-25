Andrés López Beltrán renuncia a su cargo en Morena; buscará diputación federal

Andrés López Beltrán presentó formalmente su renuncia a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, así como a su puesto en la Comisión Nacional de Elecciones debido a que buscará contender por una diputación federal por Tabasco.

A través de una carta dirigida a la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, al Congreso y Consejo Nacional, y a la militancia en general, López Beltrán detalló los motivos de su separación y presentó un robusto balance de su gestión tras un año y siete meses de trabajo.

En congruencia con los acuerdos de la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, el ahora exsecretario de Organización anunció que participará en el proceso interno del partido para la elección popular.

Andrés López Beltrán renunció a su cargo dentro de Morena para buscar ua diputación federal. Cuartoscuro

López Beltrán buscará representar al VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, el cual comprende los municipios de:

Centro

Jalapa

Tacotalpa

Teapa

Antes de separarse de sus funciones, Andrés López Beltrán aprovechó para rendir cuentas sobre el crecimiento estructural de Morena. Entre los datos más destacados de su administración al frente de la Secretaría de Organización se encuentran:

Crecimiento del Padrón: Incremento en 10 millones de nuevos militantes.

Andrés López Beltrán renunció a su cargo dentro de Morena para buscar ua diputación federal. Cuartoscuro

Credencialización: Cerca de 7 millones de nuevos afiliados ya cuentan con su credencial, un esfuerzo logrado gracias a la instalación de 300 módulos en todos los Distritos Electorales Federales.

Estructura Territorial: Establecimiento de Comités Seccionales en 69 mil 396 secciones, lo que representa una cobertura del 97.00% a nivel nacional.

Consejos Municipales: Conformación en mil 952 municipios (97.60% del país con régimen de partidos), meta que quedará oficialmente concluida el próximo 31 de mayo.

Asambleas: Realización de más de 272 asambleas de evaluación y organización en todo México.

Andrés López Beltrán renunció a su cargo dentro de Morena para buscar ua diputación federal. Cuartoscuro

"Gracias a estas acciones, hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo", destacó en el documento en el que dio a conocer su renuncia.

López Beltrán reiteró que su compromiso con los ideales del partido sigue intacto y que continuará trabajando "en el territorio y con la gente".

Asimismo, aprovechó para refrendar su apoyo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como "la mejor presidenta de México y el mundo". Afirmó que a su lado seguirán dando la batalla para garantizar la continuidad de la cuarta transformación, guiados siempre por las instrucciones del pueblo de México.