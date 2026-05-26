Logra Fiestas del Pitic reunir más de 400 mil personas

Maná, El Tri, Molotov, Carlos Rivera, Grupo Frontera y otros artistas lograron reunir a más de 400 mil almas el pasado fin de semana en las Fiestas del Pitic 2026.

El Festival, que sirvió para celebrar el 326 aniversario de la fundación de Hermosillo, Sonora, duró solamente cuatro días, y arrancó con Maná en el Foro Rosales ante 95 mil almas, y cerró el domingo en el mismo recinto principal, con Grupo Fontera, cantando ante 88 mil personas.

Tanto El Tri como Molotov cantaron para más de 40 mil personas, y Carlos Rivera entonó sus éxitos ante más de 35 mil almas.

En la Plaza Alonso Vidal estuvieron El Gran Silencio, cantando ante 15 mil personas, Gypsy Kings con 12 mil personas, y Piso 21, con 12 mil almas.

Se dio a conocer que la cifra total de asistentes totales fue récord, de 408 mil 583 personas., y además Fiestas del Pitic 2026 dejaron una derrama económica de 176.5 millones de pesos.

"Rompimos récord con más de 400 mil asistentes disfrutando juntos de la música, el arte y la cultura en el aniversario de nuestra ciudad”, dijo Antonio Astiazarán, presidente municipal de Hermosillo. "Detrás de unas Fiestas del Pitic históricas hay un gran equipo que dio todo para que miles de familias disfrutaran con tranquilidad, orden y alegría”.