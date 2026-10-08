Sheinbaum, Johnson y empresarios abordan temas de comercio, seguridad, inteligencia y migración

Durante la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson y empresarios estadounidenses, se abordaron temas de comercio, seguridad, inteligencia y migración, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora.

Johnson y los empresarios estadounidenses agrupados en la American Chamber, arribaron a Palacio Nacional a las 12:30 horas y se retiraron dos horas después.

En el encuentro participaron el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la coordinadora del consejo económico asesor, Altagracia Gómez; Medina Mora, y empresarios estadounidenses.

Medina Mora destacó que del lado estadounidense se reconoció que México ha trabajado en los temas que se han plantado desde el país del norte.

“Muy bien, muy constructiva. Un diálogo de alto nivel con empresarios de Estados Unidos de varios sectores. Y se habló de cómo, en estas prioridades que ha marcado el gobierno americano, migración, México ha hecho su parte para que tengamos y compartamos una frontera segura.

También el tema de seguridad, lo que ha hecho México para lograr mejorar la seguridad. Y desde luego con la participación, la colaboración de la inteligencia de los Estados Unidos. Y finalmente la parte comercial, lo que vamos avanzando en la revisión del tratado libre de comercio, el TMEC”, puntualizó Medina Mora.

Insistió en que Johnson reconoció el trabajo del gobierno mexicano para mejorar las condiciones de seguridad en la frontera, la reducción del tráfico de drogas y personas, y en el compromiso serio por llevar a cabo una buena negociación del tratado.

“La postura del embajador Johnson es muy clara en el sentido de que ha habido esa cooperación para una frontera segura. La más segura que se haya tenido en los últimos años entre México y Estados Unidos.

“Y desde luego ha abierto a que aumente la relación comercial. El embajador Johnson dice que más que vecinos, somos socios, somos familia (…) Yo lo calificaría como algo muy positivo en el diálogo abierto, que la presidenta haya escuchado las inquietudes que tienen las empresas estadounidenses”, puntualizó el dirigente empresarial.

Aceptó que en la relación comercial hay incertidumbre por el carácter del presidente de los Estados Unidos, pero también por el precio del petróleo, sin embargo, reiteró, los empresarios de ambos países buscarán siempre los espacios para llegar a acuerdos que beneficien a ambos países.