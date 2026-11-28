Un hombre identificado como Ángel de Jesús “N”, conocido con el alias de Peluche, fue detenido en Querétaro mediante una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, cometidos en San Luis Potosí.

La captura fue realizada por elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por autoridades potosinas.

Las investigaciones relacionan al detenido con una agresión ocurrida en diciembre de 2025, en la colonia Nuevo Progreso, de la capital de San Luis Potosí, donde presuntamente, tras un conflicto familiar, privó de la vida a una persona y causó lesiones a otra.

A partir de las indagatorias, las autoridades judiciales de esa entidad solicitaron su captura para que responda por los hechos.

La localización y detención se concretaron mediante mecanismos de coordinación entre las fiscalías de Querétaro y San Luis Potosí, como parte de las acciones de colaboración interestatal denominadas Sinergia.

Después de cumplimentar la orden y realizar los trámites correspondientes, Ángel de Jesús N fue entregado a agentes de investigación de San Luis Potosí, quienes se encargarán de trasladarlo ante la autoridad judicial que lo requiere para continuar con su proceso penal.