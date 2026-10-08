Sheinbaum frena especulaciones sobre García Harfuch rumbo a 2030; “está dedicado de a la seguridad”

Las versiones sobre una eventual candidatura de Omar García Harfuch rumbo a 2030 fueron descartadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el senador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, señalara al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como uno de los posibles perfiles presidenciales para la próxima sucesión.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre, la jefa de Estado calificó las declaraciones como parte de la actividad política de los partidos y pidió no adelantar los tiempos electorales.

Mucha grilla. Son parte de sus promociones de los partidos políticos”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre el llamado “destape” de García Harfuch.

Sheinbaum Pardo afirmó que el funcionario se encuentra “dedicado de tiempo completo a la seguridad” y señaló que la elección presidencial de 2030 todavía está lejos.

La presidenta también negó que actualmente algún integrante de su gabinete tenga planteado participar en un proceso electoral y reiteró que la prioridad de García Harfuch que es atender las tareas de seguridad del gobierno federal.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo se producen después de que Manuel Velasco destacara públicamente la popularidad del secretario y lo considerara un posible aspirante para la sucesión presidencial.