Sentencian a 29 años de prisión al Z 44, fundador de "Los Zetas"

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 29 años y nueve meses de prisión en contra de Sergio Enrique “N”, alias “El Tlapa” o “El Z-44”, identificado como uno de los fundadores de la organización criminal Los Zetas, al acreditarse su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada, en la hipótesis de contra la salud, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La resolución fue emitida por un juez federal, luego de que el Ministerio Público de la Federación presentara pruebas que la autoridad judicial consideró suficientes para dictar la condena.

La FGR informó que el caso fue integrado por un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que realizó las investigaciones y el trabajo ministerial que permitió sustentar el proceso penal.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso al sentenciado el pago de una multa de 692 mil 857 pesos, como parte de la resolución judicial.

Con esta sentencia, la autoridad federal sostuvo que quedó acreditada la responsabilidad de Sergio Enrique Ruiz Tlapanco en los delitos imputados por la Fiscalía.

Cumple su condena en el Cefereso de Tepic

De acuerdo con la FGR, Sergio Enrique Ruiz Tlapanco permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 “Noroeste”, ubicado en Tepic, Nayarit, donde continuará compurgando la pena impuesta por la autoridad judicial.

La sentencia representa uno de los fallos más relevantes emitidos contra un integrante identificado como fundador de Los Zetas, organización criminal que durante años mantuvo presencia en diversas regiones del país.

Fue capturado por el Ejército en Puebla en 2009

La Fiscalía recordó que “El Tlapa” o “El Z-44” fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en septiembre de 2009, durante un operativo realizado en la colonia La Hacienda, Primera Sección, en la ciudad de Puebla, Puebla.

Durante esa acción, las fuerzas federales aseguraron:

Armas de fuego.

Cargadores y cartuchos.

Documentación diversa.

Equipos de comunicación.

Equipo de cómputo.

Vehículos y otros objetos relacionados con la investigación.

Vehículos y otros objetos relacionados con la investigación.

Ese aseguramiento formó parte de las pruebas incorporadas a la carpeta de investigación que posteriormente derivó en el proceso penal y la sentencia condenatoria.

FGR destaca el resultado del proceso judicial

La Fiscalía General de la República señaló que la condena fue posible gracias a las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal durante el juicio, las cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal de Sergio Enrique Ruiz Tlapanco.

Con esta resolución, la FGR reiteró que continuará impulsando acciones para investigar y judicializar delitos relacionados con la delincuencia organizada, así como fortalecer los procesos penales contra integrantes de grupos criminales de alto impacto.