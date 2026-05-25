León XIV pide “desarmar” la tecnología de IA y evitar su dominio sobre el ser humano

Por primera vez en la historia, una encíclica papal estuvo dedicada completamente a la inteligencia artificial. Este lunes quedó marcado como una jornada histórica en el Vaticano luego de que el papa León XIV presentara oficialmente Magnifica Humanitas, un documento de 130 páginas en el que la Iglesia católica fija una postura frontal frente al avance tecnológico, la militarización de la IA y el poder de las grandes plataformas digitales.

La encíclica no fue solamente un acto religioso o doctrinal. También representó un fuerte mensaje político, ético y global sobre el futuro de la humanidad en plena revolución digital.

Durante la presentación, realizada en el Vaticano, el pontífice advirtió que la inteligencia artificial “no puede quedar en manos de unos pocos” ni convertirse en una herramienta de control, manipulación o guerra. Incluso pidió “desarmar” la IA para impedir que esta tecnología termine dominando al ser humano.

“No podemos considerar a la IA como moralmente neutra”, sostuvo León XIV, quien alertó sobre los riesgos de que la tecnología profundice desigualdades, reduzca a las personas a simples datos o criterios de productividad y termine desplazando la dignidad humana.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue la participación de Christopher Olah, cofundador de Anthropic, una de las empresas más influyentes en el desarrollo de inteligencia artificial. Su presencia reflejó el intento del Vaticano por dialogar directamente con quienes hoy construyen esta tecnología y establecer puentes éticos con la industria.

La participación de Olah también evidenció una de las grandes tensiones del encuentro: mientras el Papa cuestiona la concentración del poder tecnológico y denuncia la militarización de la IA, el Vaticano abre sus puertas precisamente a representantes de ese sector para intentar influir en las reglas morales de esta nueva era digital.

Durante la conferencia, Olah reconoció la relevancia del mensaje papal y aseguró que “más actores en el mundo deben tomarse esto en serio”, en referencia a los impactos sociales y políticos que tendrá la inteligencia artificial.

La encíclica aborda temas especialmente sensibles. León XIV critica el uso de algoritmos en la guerra, cuestiona la teoría de la “guerra justa”, denuncia nuevas formas de colonialismo digital y advierte sobre la manipulación de la opinión pública mediante plataformas y redes sociales.

“Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable”, escribió el pontífice.

Sin mencionar directamente a Donald Trump, el Papa retomó además sus críticas a las visiones políticas que justifican conflictos armados bajo el concepto de “guerra justa”, postura que en meses recientes había generado fricciones entre el Vaticano y sectores conservadores de Estados Unidos.

El documento también dedica espacio a los costos humanos y ambientales de la revolución tecnológica. León XIV denunció las condiciones de explotación asociadas a la extracción de tierras raras, minerales fundamentales para el desarrollo de dispositivos electrónicos y sistemas de IA.

“En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas”, señala el texto.

“Cuerpos marcados, mutilados, desgastados para que el flujo de cálculos no se interrumpa”, agrega la encíclica.

Más allá de la tecnología, Magnifica Humanitas representa una reflexión sobre el rumbo moral de la humanidad. El Papa advirtió sobre una creciente “deshumanización” impulsada por sistemas que reducen a las personas a estadísticas, perfiles o patrones de comportamiento explotables por máquinas.

León XIV explicó que el documento nació después de escuchar durante meses a científicos, ingenieros, políticos, padres de familia y docentes preocupados por el impacto de la inteligencia artificial en las nuevas generaciones.

Especialistas consideran que el impacto de esta encíclica podría ser comparable al que tuvo Laudato Si, el histórico documento ambiental publicado por el papa Francisco en 2015, que transformó el debate mundial sobre el cambio climático.

Con Magnifica Humanitas, el Vaticano dejó claro que la inteligencia artificial no es solamente un desafío tecnológico, sino una cuestión profundamente moral que definirá el futuro de la civilización humana.