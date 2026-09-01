Claudia Sheinbaum afianza apoyos y soberanía en su segundo año

Claudia Sheinbaum cumple su segundo año en la Presidencia, con un saldo que incluye la reducción de los índices de homicidios en el país, una economía que se aprecia estable, una constante fricción con el gobierno de los Estados Unidos y un recurrente llamado a defender la soberanía del país.

Este martes, la Presidenta entregará al Congreso su Segundo Informe de Gobierno y emitirá un mensaje desde Palacio Nacional en el que se espera que refrende su llamado a defender la soberanía del país.

Tras la presentación del Segundo Informe, Sheinbaum iniciará una gira por varios estados para detallar las inversiones del gobierno federal en cada entidad.

Se consolidan programas sociales

Los programas sociales son uno de los pilares del actual régimen. A la fecha, los beneficiarios, de pensiones, becas y apoyos económicos que brinda el gobierno federal, suman 42.8 millones, y el presupuesto que se les destina es de más de un billón de pesos.

Hay 18.8 millones de beneficiarios de las diversas pensiones y programas para el Bienestar; de ellos, el grupo que recibe la pensión universal a adultos mayores es el más grande, con 13.6 millones; le siguen la pensión Mujeres Bienestar, con 2.7 millones; la pensión para personas con discapacidad, 1.8 millones; madres trabajadoras, 217 mil y Sembrando Vida, 416 mil.

En cuanto a las becas para estudiantes de escuelas públicas, se tiene un padrón de 12.8 millones de estudiantes.

La beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica beneficia a 8.2 millones de alumnos, en tanto que la beca universal Benito Juárez para bachillerato alcanza a 4.1 millones de estudiantes.

Para 2026 se contará con un presupuesto histórico de un billón 3 mil 326 millones de pesos destinado a los programas sociales. Cuartoscuro

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior tiene 479 mil beneficiarios y la beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra está en constante actualización con la suma de nuevas entidades.

Los proyectos de construcción de trenes, prioritarios para la actual administración, tienen diversos niveles de avance. El Tren Maya de carga tiene el 50 por ciento de avance y se espera se concluya antes de 2027; el de Ciudad de México a Pachuca cuenta con un avance del 37 por ciento y el de Ciudad de México a Querétaro con un 20 por ciento de avance.

En todos los casos, se trabaja en la liberación del derecho de vía para comenzar con las obras civiles.

Los proyectos de trenes a Pachuca, Querétaro, Nuevo Laredo y Nogales tienen un presupuesto estimado de 750 mil millones de pesos, uno de los más robustos de la actual administración

La Presidenta ha presentado planes de inversión de las empresas estatales, Pemex y CFE, que permitirán mantenerlas a flote. En Pemex, este año se invertirán 427 mil millones de pesos para extraer, refinar y agregar valor a hidrocarburos.

CFE, en tanto, tendrá una inversión a lo largo del sexenio de 620 mil millones de pesos para agregar 22.6 mil megawatts a la red eléctrica del país.

Seguridad pública

Apenas en agosto, la Presidenta anunció que los niveles de homicidios se redujeron 51 por ciento desde que inició su administración a la fecha, al pasar de 86.9 a 42.5 casos al día, lo que significa la caída más importante de los últimos años.

Además, expuso la disminución de 33 por ciento en delitos de alto impacto, la detención de 63 mil 500 personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado, el desmantelamiento de 2 mil 725 laboratorios donde se producían drogas, el aseguramiento de 518 toneladas de drogas y de 32 mil 800 armas de fuego.

Esto, dijo hace unas semanas, refuerza la postura de su administración de que los cuatro ejes de su estrategia contra la inseguridad han funcionado: el combate a las causas que generan la delincuencia, la coordinación entre todas las fuerzas del orden, la inteligencia y la atención a los jóvenes.

Esta reducción en los principales indicadores hace injustificable la postura que sostiene el gobierno de Estados Unidos sobre que en México no se combate a la delincuencia, que el crimen organizado domina en el país y que los gobernantes mexicanos están ligados a la delincuencia.

Defiende la soberanía nacional

Tanto el presidente estadunidense, Donald Trump, como funcionarios de su gobierno han dicho en diversos foros que el gobierno de México está copado por la delincuencia organizada.

Esa postura se refrendó tras la solicitud de detención urgente con fines de extradición de 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluyendo al propio gobernador Rubén Rocha Moya.

El presidente Estados Unidos Donald Trump Foto: Reuters

Todos ellos siguen bajo investigación del gobierno de México.

El 31 de mayo, la titular del Ejecutivo encabezó un mitin en el Monumento a la Revolución donde marcó una postura firme ante el que llamó intento de injerencia de los Estados Unidos.

“Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas, porque, primero, hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir.

“Les pregunto: ¿Quién decide en México, las agencias extranjeras o el pueblo?”, sentenció Sheinbaum ante miles de sus simpatizantes en la Ciudad de México.

La severidad en el discurso de la mandataria federal se reforzó con la ubicación en Texas del avión en el que habría sido trasladado Ismael Mayo Zambada desde México el 25 de julio de 2024 en un operativo en el que participó el FBI.

La detención de Fausto Corrales, secretario particular de Héctor Melesio Cuén, abrió un nuevo episodio en este caso a la par del fugaz retorno de Rocha al gobierno de Sinaloa, repudiado por la propia Presidenta.

Relación tensa con EU

Además, el gobierno de México ha reclamado formalmente a su homólogo estadunidense por la muerte de 17 migrantes mexicanos a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) y en los centros de detención habilitados en varios estados de la Unión Americana.

ICE en Washington, D.C. Especial

Pese a que a la fecha suman 21 llamadas telefónicas con el presidente Trump, Sheinbaum insiste en que un encuentro con su homólogo (se encontraron durante el sorteo del Mundial y en la final del torneo) se dará hasta que se complete la revisión y ratificación del tratado comercial de América del Norte, tema que se ve aún lejano debido al distanciamiento de Estados Unidos con Canadá.

Cabe señalar que sobre México aún pesan los aranceles al acero y aluminio, así como restricciones para el traslado de ganado mexicano impuestos por el gobierno estadunidense.

En gestos de buena voluntad en la colaboración con Washington, el gobierno mexicano ha realizado tres envíos de delincuentes solicitados por Estados Unidos, el último de ellos en enero de 2026, cuando 37 criminales fueron entregados sin observar el proceso de extradición.

Turbulencia en la política interna

Para Sheinbaum este año ha sido intenso en materia de política interna, con el retiro de visas a Andrés Manuel López Beltrán y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, las cuales, además de tensar la relación con Estados Unidos, han provocado críticas de la oposición en México.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, Eduardo Jimenez Fernandez 2025

También se difundieron listas de periodistas que generan información como parte de un esquema de amplificación en redes sociales, se presentó una iniciativa para regular los derechos de las audiencias en los medios de comunicación y se difirió el registro de líneas de telefonía celular debido a la reticencia de los usuarios para inscribir sus datos personales.