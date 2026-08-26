Sheinbaum confirma que hay personal de la CIA en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) tiene elementos en el país y que sus actividades están reguladas con base en la Ley de Seguridad Nacional.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo fue consultada sobre los avances en las investigaciones por el caso de Chihuahua, en donde dos agentes de la CIA fallecieron en un operativo. La Presidenta evitó dar información sobre este caso y refirió que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien informe.

Sí, hasta ahora sí tienen personas en México y están cumpliendo con lo que establece la Ley de Seguridad Nacional. Y del tema de El caso de Chihuahua pues ya tiene que informar la fiscalía”, respondió.

La mandataria señaló que respeta la autonomía de la FGR para que sea la instancia que dé detalles de la participación de los agentes estadunidenses.

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“De eso tiene que informar la Fiscalía, pues es que de eso tiene que informar la Fiscalía. Yo no puedo informar por la Fiscal General, imagínense si yo anduviera informando por la Fiscal General, ¿qué dirían?, ¿no hay autonomía de la Fiscalía General de la República?”, argumentó.

La controversia estalló tras un accidente automovilístico en una zona de barrancos en Chihuahua. El percance provocó la muerte de dos agentes activos de la CIA y dos elementos de la Fiscalía estatal. Tras el incidente, se reveló que el personal estadounidense operaba en la Sierra Tarahumara para ubicar de forma ilegal un narcolaboratorio.

El gobierno federal, a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gabinete de seguridad no tenían conocimiento previo de estas acciones en campo.

La gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos sostuvo que los ciudadanos extranjeros eran "instructores de drones" enfocados en capacitar a las corporaciones policiales locales. Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que se violó la soberanía nacional, además envió una carta a gobernadores para recordarles que cualquier colaboración con agencias de seguridad de otros países debe informarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Gabinete de Seguridad y respetar la Seguridad Nacional.