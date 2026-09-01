INE le tumba a Somos su nuevo logo; cambio, en 48 horas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Somos que, en un plazo máximo de 48 horas, presente un nuevo emblema para su identificación, luego que le tumbó el uso del mapa de la República Mexicana en delineado negro, como lo había presentado ese partido.

El primer logotipo del partido Somos, que fue rechazado por el INE, tenía un lema. Especial

Las consejerías aceptaron el color rosa en la palabra “Somos” pero no así el elemento visual del mapa de México que, según sus argumentos, sustituye a la palabra “México”, y por lo tanto, no se cumple con lo mandatado por el Tribunal Electoral.

Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos ante el INE, consideró el “colmo del cinismo”, que tanto el INE como el Tribunal argumenten que por el nombre de “Somos México” o “Somos”, sobre el mapa de México, este nuevo partido tendría “ventaja inequitativa” ante partidos como Morena, que ya está gastando recursos en promocionar a sus precandidatos a gobernador.

Álvarez Icaza informó que antes de la media noche de este lunes, entregarían una nueva propuesta de emblema ante la Oficialía de Partes del Instituto.