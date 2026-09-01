Una década de muertes silenciosas: diabetes, obesidad y desnutrición; salud pública

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El 14 de noviembre de 2016 se emitió la declaratoria de emergencia epidemiológica por diabetes mellitus, obesidad y sobrepeso. Al respecto, debe decirse que se trató de un hecho histórico en el ámbito de la epidemiología mexicana pues fue la primera vez que el gobierno mexicano y una institución de salud en el mundo emitieron una alerta o declaratoria de emergencia epidemiológica por una enfermedad no transmisible.

A 10 años de esa declaratoria, es importante revisar lo que ha ocurrido en términos de la mortalidad que han provocado esos padecimientos, los cuales no han tenido disminuciones relevantes en el periodo que va del 2016 al 2025, que es para el que se tienen datos consolidados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La gran mortandad

De acuerdo con los datos del Inegi, entre los años 2026 y 2025 fallecieron en el país 8,297,951 personas; esto hace un promedio anual de 829,795 decesos anuales, cifra equivalente a 2,273 defunciones por día. De la cifra total, 1,234,462 personas fallecieron por diabetes, obesidad u otros tipos de hiperalimentación o por desnutrición. Esa cifra representa el 14.88% de las defunciones totales; esto significa que prácticamente una de cada siete defunciones en México se concentra en ese grupo de causas, con un peso preponderante en la diabetes mellitus, y específicamente, la diabetes tipo II, en la cual se concentra el 13.9% de los decesos totales del país.

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En efecto, en números absolutos, el Inegi estima que entre 2016 y 2025 fallecieron por diabetes 1,153,989 personas, con un pico pandémico muy importante en el año 2020; por desnutrición fallecieron 63,648 personas en ese periodo; y por obesidad y otros tipos de hiperalimentación perdieron la vida 16,825 personas.

Para dimensionar el impacto de la pandemia, es importante decir que, para la diabetes mellitus, entre 2016 y 2019, la tasa de mortalidad promedio anual, por cada 100 mil habitantes, fue de 83.29; entre 2020 y 2021 creció a 113.45; mientras que en 2023-2025 descendió a 84.42. En el caso de la tasa de mortalidad por obesidad, de 2016 a 2019 el promedio anual fue de 1.04 decesos por cada 100 mil personas; en el periodo pandémico, de 2.17; y el pospandémico, 1.15; en el caso de la desnutrición los datos muestran estabilidad: 5.54 decesos por cada 100 mil habitantes antes de la pandemia; 5.41 en la pandemia y 4.18 en el periodo pospandémico.

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Los estados con peores datos

De acuerdo con el Inegi, los 10 estados con mayores tasas de mortalidad por diabetes, en el periodo de 2016 al 2025 fueron: Veracruz, con una tasa de 125.53 decesos por cada 100 mil habitantes; Ciudad de México, con 122.55; Tabasco, 122.51; Puebla, 112.77; Morelos, 110.3; Tlaxcala, 106.09; Oaxaca, 101.4; Guanajuato, 99.52; Michoacán, 97.5; y Estado de México, 97.48.

Para el caso de la Obesidad y otras formas de hiperalimentación, los estados con mayores tasas en el periodo analizado son: Aguascalientes, con 2.26 decesos por cada 10 mil habitantes; Ciudad de México, 1.99; Chihuahua, 1.77; Guerrero, 1.67; Quintana Roo, 1.65; Tlaxcala, 1.57; Tabasco, 1.56; Coahuila, 1.55; Michoacán, 1.49 y Zacatecas, 1.42.

Finalmente, en el caso de la desnutrición, los estados con mayor tasa en la década considerada son: Oaxaca, con 13.93; Veracruz, 8.33; Morelos, 8.20; Zacatecas, 8; Puebla, 7.30; Aguascalientes, 7.20; Nayarit, 6.52; Guanajuato, 6.51; Guerrero, 6.44 y Chiapas, 6.35 decesos por cada 100 mil habitantes.