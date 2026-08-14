México consolida sistema de becas para asegurar trayectoria educativa: Delgado

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, reafirmó el compromiso del gobierno federal con la educación como un derecho fundamental, durante un evento celebrado en el Teatro Morelos de la capital mexiquense.

En el marco de la entrega de las “Becas para el Bienestar: Mexiquense en el Extranjero”, el titular de la SEP destacó que el Sistema Nacional de Becas, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respalda a 22 millones de estudiantes en todo el país, garantizando acompañamiento desde preescolar hasta el nivel superior.

Durante su intervención, Mario Delgado informó que hoy concluyó el calendario de depósitos de la Beca Rita Cetina, un programa destinado a la compra de uniformes y útiles escolares que beneficia a casi 10 millones de alumnas y alumnos de educación primaria.

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El secretario subrayó que esta política busca garantizar la equidad educativa y evitar la deserción por falta de recursos económicos, respondiendo a críticas de la oposición al señalar que estas acciones buscan construir los sueños de la juventud dentro de las aulas.

En colaboración con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se formalizó la entrega de becas para el extranjero, beneficiando a 865 estudiantes y 45 docentes de 93 instituciones de educación superior. Los seleccionados realizarán estancias académicas en Canadá, Irlanda, Inglaterra, Malta, España, Noruega, China y Chile.

La gobernadora Delfina Gómez resaltó que este programa, que cuenta con una inversión de 200 millones de pesos, reconoce la constancia de los beneficiarios. Detalló que, del total de 910 becas, 625 se destinan al perfeccionamiento del idioma inglés y 285 a cursos técnicos especializados en áreas estratégicas, como Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Transformación Digital, Salud y Pedagogía, entre otras.

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Finalmente, el secretario anunció que, con el apoyo del gobierno estatal, se continúa fortaleciendo la infraestructura educativa en la entidad. Destacó la construcción de nuevas preparatorias, particularmente en la zona oriente, la apertura de instituciones como la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), con el objetivo de ampliar la oferta y cobertura para los jóvenes mexicanos.