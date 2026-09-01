Se consolida el tiempo de las mujeres con Claudia Sheinbaum

A dos años del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, su llegada al poder representa un empoderamiento femenino y un cambio cultural e histórico.

Sheinbaum modificó la dinámica política del país, en la autonomía, la toma de decisiones y la capacidad de aspirar a los niveles más altos del sector público que representa su figura femenina, consideró Maru López Brun, feminista, activista, defensora y divulgadora de los derechos humanos de las mujeres.

“Con que ella haya llegado, y además con ese respaldo, ya es un signo por lo menos de aspiración y de inspiración para las mujeres de cambiar el ‘no se puede’ con el ‘sí se puede’”, afirmó.

La especialista recordó que las demandas actuales de participación y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres tienen su raíz en el primer congreso feminista de 1916 en Mérida.

En ese sentido, calificó el lema de Sheinbaum “llegamos todas”, como un símbolo de gran fuerza que otorga a las ciudadanas una plataforma distinta para exigir sus derechos y presentar sus reclamos.

“Yo sí creo, y sí estoy de acuerdo, en que ella haya dicho ‘Llegamos todas’, Porque ningún puesto lo pueden ocupar todas, pero es simbólico, porque además nos da la oportunidad de exigir, de poner sobre la mesa nuestras aspiraciones, nuestros derechos, nuestras exigencias, nuestros reclamos de una manera diferente”, consideró López Brun.