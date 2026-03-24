Obtienen primer registro de Jaguar en Guanajuato

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), logró el primer registro de Jaguar (Panthera onca), dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, en el estado de Guanajuato.

La Conanp explicó que la imagen, capturada en cámaras trampa, se logró en una zona en la que se tienen extensos parches de bosque continuo con poca perturbación antropogénica (humana), en un corredor para felinos, que permite conectar sus poblaciones del centro con las del este de la República Mexicana.

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Detalló que, de esta forma, se completó el sexteto de felinos que viven en México observados dentro de esta área natural protegida: Ocelote (Leopardus pardalis), Tigrillo (Leopardus wiedii), Jaguar (Panthera onca), Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), Lince (Lynx rufus) y Puma (Puma concolor).

La presencia del Jaguar se suma a la lista de especies prioritarias para la conservación que habitan en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, como la guacamaya verde, el ajolote serrano, águila real, oso negro y serpientes de cascabel", indicó.

La Conanp destacó que con el primer registro de Jaguar, se reafirma la posición de esta área natural protegida como el territorio con mayor grado de conservación y biodiversidad en el estado de Guanajuato Excélsior

La Conanp destacó que con el primer registro de Jaguar, se reafirma la posición de esta área natural protegida como el territorio con mayor grado de conservación y biodiversidad en el estado de Guanajuato, que es reflejo del esfuerzo realizado por los dueños de la tierra en colaboración con academia, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada, organismos internacionales e instituciones de los tres órdenes de gobierno.

La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, se ubica al noreste de Guanajuato; abarca parte de los municipios de Atarjea, Santa Catarina, San Luis de la Paz, Victoria y Xichú; su extensión de 236 mil 882.76 hectáreas comprende el 8.92 por ciento del territorio total del estado.

Sus rasgos fisiográficos, clima, suelo, vegetación y ubicación, permiten que en el área natural protegida se desarrolle un mosaico biodiverso, conformado por dos mil 894 especies de hongos, flora y fauna; donde existen 12 especies en peligro de extinción, 39 amenazadas y 51 sujetas a protección especial según la Norma Oficial Mexicana 059.

«pev»