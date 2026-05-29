Científico mexicano se une a la Royal Society, donde han estado Hawkins, Einstein, Newton...
Luis Herrera Estrella, Investigador Emérito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), fue elegido como nuevo miembro (Fellow) de la prestigiada Royal Society del Reino Unido
En un hecho histórico para la comunidad científica de nuestro país, el profesor Luis Herrera Estrella, investigador Emérito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), fue elegido como nuevo miembro (Fellow) de la prestigiada Royal Society del Reino Unido.
La Embajada de México en el Reino Unido celebró el nombramiento de este destacado científico mexicano, una de las distinciones más altas a nivel global que reconoce sus excepcionales y destacadas contribuciones a la ciencia.
Con este nombramiento, Herrera Estrella se une a la sociedad científica más antigua del planeta, un espacio en el que han estado las mentes más brillantes de la historia, como Stephen Hawking, Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, Dorothy Hodgkin y Lise Meitner, entre otros.
La cuna de la ciencia moderna
La Royal Society (cuyo nombre oficial es Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural) no es una asociación científica común, sino de la institución académica independiente más antigua del planeta.
Fundada el 28 de noviembre de 1660 en Londres, tras una conferencia del arquitecto y científico Christopher Wren, la sociedad recibió su estatuto real por parte del rey Carlos II en 1662.
Desde entonces, ha sido el epicentro del pensamiento racional y el desarrollo tecnológico de la humanidad.
Ingresar como miembro (Fellow) de esta institución implica que el nombre del científico mexicano quedará ligado a un registro histórico que alberga a las mentes más brillantes de la historia. Estas son las claves de su peso en el mundo:
- El hogar de los genios: En las actas de la Royal Society están grabadas las firmas de gigantes de la ciencia que cambiaron el rumbo de la humanidad, como Isaac Newton (quien además fue su presidente), Charles Darwin, Albert Einstein, Benjamin Franklin, Stephen Hawking y Alan Turing.
- El significado de la distinción: El título de Fellow (FRS) es un reconocimiento vitalicia que no se solicita; son los propios miembros actuales quienes postulan y eligen, tras un riguroso filtro, a científicos de todo el mundo que hayan hecho aportaciones excepcionales y revolucionarias al conocimiento humano.
- Pioneros de la divulgación: La institución publica Philosophical Transactions, la revista científica más antigua del mundo, la cual inauguró en 1665 el proceso de "revisión por pares" (arbitraje médico y científico) que hoy rige a toda la ciencia global.
- Lema histórico: Su lema es Nullius in verba (En palabras de nadie), una expresión en latín que resume el espíritu de la ciencia moderna: no creer en algo solo porque una autoridad lo dice, sino exigir que todo sea verificado a través de la experimentación y la evidencia empírica.