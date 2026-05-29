Científico mexicano se une a la Royal Society, donde han estado Hawkins, Einstein, Newton...

En un hecho histórico para la comunidad científica de nuestro país, el profesor Luis Herrera Estrella, investigador Emérito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), fue elegido como nuevo miembro (Fellow) de la prestigiada Royal Society del Reino Unido.

La Embajada de México en el Reino Unido celebró el nombramiento de este destacado científico mexicano, una de las distinciones más altas a nivel global que reconoce sus excepcionales y destacadas contribuciones a la ciencia.

Con este nombramiento, Herrera Estrella se une a la sociedad científica más antigua del planeta, un espacio en el que han estado las mentes más brillantes de la historia, como Stephen Hawking, Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, Dorothy Hodgkin y Lise Meitner, entre otros.

La cuna de la ciencia moderna

La Royal Society (cuyo nombre oficial es Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural) no es una asociación científica común, sino de la institución académica independiente más antigua del planeta.

Fundada el 28 de noviembre de 1660 en Londres, tras una conferencia del arquitecto y científico Christopher Wren, la sociedad recibió su estatuto real por parte del rey Carlos II en 1662.

Desde entonces, ha sido el epicentro del pensamiento racional y el desarrollo tecnológico de la humanidad.

Ingresar como miembro (Fellow) de esta institución implica que el nombre del científico mexicano quedará ligado a un registro histórico que alberga a las mentes más brillantes de la historia. Estas son las claves de su peso en el mundo: