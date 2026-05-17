IPN enviará experimento espacial para estudiar campo magnético terrestre

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolla la carga útil THERMAG-1, un experimento científico que será enviado al espacio durante el primer semestre de 2027 para medir el campo magnético terrestre y analizar su relación con el cambio climático y otros fenómenos naturales.

La misión, en la que participa la Agencia Espacial Mexicana (AEM), busca colocar a México en el mapa científico internacional mediante el desarrollo de tecnología espacial enfocada en el monitoreo de variables geomagnéticas desde una órbita baja.

El director del proyecto THERMAG-1, Mario Alberto Mendoza Bárcenas, investigador y coordinador de Cooperación, Regulación y Divulgación del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del IPN, explicó que el objetivo es registrar el comportamiento del campo magnético terrestre y correlacionarlo con cambios en la temperatura de la atmósfera.

“Ante los fenómenos climáticos que afectan al planeta, la misión permitirá cuantificar variables magnéticas para su posterior análisis y vinculación con la dinámica atmosférica”, señaló.

Detalló que la información recabada contribuirá, a largo plazo, al desarrollo de estrategias para mitigar impactos derivados de fenómenos naturales relacionados con el cambio climático.

THERMAG-1 estará basado en un magnetómetro triaxial instalado en un satélite de órbita baja, a aproximadamente 800 kilómetros de altitud, desde donde se medirán las variaciones del campo magnético terrestre en sus tres ejes.

Los datos obtenidos permitirán realizar estudios sobre la salud del campo magnético —considerado el escudo natural de la Tierra—, así como analizar fenómenos relacionados con la atmósfera, las nubes, el albedo y las corrientes oceánicas.

La propuesta también contempla la instalación de una estación terrena en México en banda X, mediante la cual será posible descargar información del satélite durante su paso sobre territorio nacional.

El proyecto espacial es desarrollado por especialistas del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA), el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) Unidad Altamira, así como de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 3 “Estanislao Ramírez Ruiz” y No. 19 “Leona Vicario”.

También participan investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT); la Universidad Marista de Mérida, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Colima, el Tecnológico Nacional de México y la Secretaría de Marina.

De acuerdo con el IPN, la misión forma parte de la estrategia nacional para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico en el sector espacial mexicano.