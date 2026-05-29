Sheinbaum renueva el PACIC; canasta básica se mantiene en 910 pesos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para mantener en 910 pesos la canasta básica, un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y el sector privado para proteger la economía de las familias mexicanas.

Desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo firmó el acuerdo junto con empresarios con el objetivo de mantener estables los precios de 24 productos básicos en beneficio de la población durante seis meses más. La mandataria federal resaltó que ante el panorama internacional, la inflación habría incrementado hasta en 12% afectando principalmente a las familias más humildes.

Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10, 12%. Y no hay nada que le haga más daño a la economía, y particularmente a las familias de menos recursos que la inflación, porque, pues, representa adquirir menos y afectar la vida familiar”, expresó.

Al reconocer el esfuerzo y colaboración del sector empresarial, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que en su administración también se ha logrado acuerdos con el sector gasolinero para mantener el precio de la gasolina magna en menos de 24 pesos, además de mantener el precio del diésel en 27 pesos.

Cuando nos ponemos de acuerdo, es muy importante, como he dicho, a veces no estamos de acuerdo en unas cosas, en otras y no pasa nada. Afortunadamente, vivimos en un país democrático y queremos que así siga siendo, pero lo más importante es cuando nos ponemos de acuerdo. Y el día de hoy celebro, de verdad, celebro este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio”, destacó.

Los 3 pilares del PACIC

Durante la firma del acuerdo, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, tomó la palabra para detallar la estrategia detrás de esta renovación. Según el funcionario, el pacto se sostiene en tres puntos fundamentales que guiarán la política económica a corto y mediano plazo:

Contener la inflación: Evitar picos de precios en los alimentos e insumos de primera necesidad, brindando certidumbre a los mercados. Apoyar al sector productivo: Facilitar las condiciones para que las empresas, productores y distribuidores puedan operar sin trasladar costos adicionales al consumidor final. Mantener el poder adquisitivo: Asegurar que el salario de las familias mexicanas rinda lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Hoy, no solamente renovamos un acuerdo económico, renovamos un compromiso social con millones de familias mexicanas en un entorno internacional complejo, marcado por presiones inflacionarias, volatilidad en los precios de los alimentos energéticos y las cadenas de suministro asociadas. México ha demostrado que la coordinación entre Gobierno y sector privado sí puede dar resultados concretos en favor de nuestra población. Por ello, quiero públicamente reconocer la voluntad, la responsabilidad social y el compromiso de las empresas participantes en este esfuerzo colectivo”, destacó.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) José Medina Mora Icaza, calificó de exitoso el PACIC al ser documentado internacionalmente, y permitir agilizar trámites y quitar aranceles a ciertos productos.

“¡Estoy convencido que este diálogo, estas mesas de trabajo que se han establecido, que permiten justo entender cuál es la problemática que está deteniendo alguno de los productos y con esto tener también el apoyo del gobierno para agilizar los trámites, pero también para quitar aranceles y poder importar algunos productos cuando falta producto en México y en ese diálogo lograr el objetivo. Este acuerdo voluntario entre el gobierno y el sector empresarial ha sido documentado internacionalmente como una práctica exitosa de los países exitosos”, resaltó.

El presidente y director general de SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón, reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por contener la inflación y la protección de las familias y su alimentación.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Diego Cosio Barto, destacó el diálogo que existe entre el gobierno de México y el sector empresarial.