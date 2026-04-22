De imprimir un artículo a hacker, ella es Yesenia Trejo

Por accidente, Yesenia Trejo descargó un artículo científico que suele ser costoso y ese error de seguridad de la plataforma digital fue el inicio de su carrera como hacker.

Yesenia trabajaba en un centro de investigación y mientras buscaba un artículo de la revista Nature, inaccesible por su alto costo, navegó entre vistas previas, como lo haría cualquier usuario, pero al intentar imprimir la página muestra, el sistema liberó el documento completo.

“No sabía ni cómo se llamaba lo que había encontrado”, recuerda. Lo que descubrió era una vulnerabilidad que no sólo afectaba a una editorial, sino a varias plataformas académicas de alto prestigio.

En México se estima que menos del 20% de los expertos en ciberseguridad son mujeres. Años después, inmersa en el mundo del hacking ético, decidió ponerse a prueba frente a Google.

“Me di 10 minutos”, cuenta, en ese lapso encontró una falla que permitía descargar libros sin pagar dentro de la plataforma.

Nuevamente se trataba de una vulnerabilidad, como las 100 que encontraba en promedio al mes cuando inició su trabajo en plataformas donde competía con especialistas de países como Rusia, Estados Unidos o Ucrania.

En ese ecosistema ganaba quien reportaba primero la falla del sistema, explica Trejo.

El 22 de abril se celebra el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que tiene como objetivo alentar a las niñas y mujeres jóvenes a considerar la posibilidad de orientar sus estudios y profesiones al campo de las carreras tecnológicas.

En México uno de cada tres estudiantes de carreras STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) son mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)y Movimiento STEM+.

Diferencias

Aunque era muy eficiente, la experta en ciberseguridad notó que le pagaban menos que a los hombres que hacían el mismo trabajo.

"Mis primeros problemas como mujer a enfrentar en la industria laboral los tuve ahí, porque por ejemplo a mí no me pagaban lo mismo que le pagaban a los compañeros extranjeros y es una plataforma a escala global, no en México, no en América Latina, es una plataforma internacional".

La solución que implementó fue cambiar su nombre y foto por un avatar masculino, con esto Trejo comenzó a recibir un mejor pago.

"La primera foto que me puse creo que fue de un chico, creo que de Bart Simpson y creyeron que era chico y hubo un cambio drástico en cuanto me pagaban por una vulnerabilidad, Porque me empezaron a pagar lo que le pagaban al resto de compañeros".

De acuerdo con el IMCO y Movimiento STEM+, la brecha salarial en el sector STEM es de 15%.

Desde entonces, la ahora hacker ética y Lead Striker en Strike busca visibilizar la oportunidad que existe para las mujeres en ciberseguridad y para la comunidad hispanohablante, ya que participó en un documental internacional de Google, donde pidió ser entrevistada en español.