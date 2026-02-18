Van 980 casos graves de huachicoleo del agua detectados por Conagua en el país

En la revisión de 536 mil expedientes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó el año pasado, 980 casos graves de conductas ilegales de huachicoleo del agua en el país, así como 52 mil inconsistencias en títulos de concesión o aprovechamientos de aguas nacionales.

De acuerdo a información proporcionada por la Conagua a Excélsior, en 2025 se realizaron cinco mil 682 visitas de inspección a nivel nacional, y de este gran total, tres mil 826 fueron instruidas para revisar la extracción de agua de cuencas y acuíferos.

Como resultado de estos operativos, "se pudieron identificar 980 casos que presentaron conductas ilegales", entre las que destacan: no contar con título de concesión y/o autorización para la perforación; uso de aguas nacionales distinto al autorizado y no contar con equipo de medición o tenerlo fuera de operación.

En consecuencia, la Conagua impuso 416 clausuras temporales como medida de urgente aplicación, siendo Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo y Yucatán, los estados con el mayor número de casos de conductas ilegales detectadas.

Además de 252 clausuras definitivas, 25 caducidades de volumen (pérdida de derechos por no utilizar el agua concesionada durante dos años), siete revocaciones y 25 suspensiones de concesiones para uso y aprovechamiento de aguas nacionales.

Asimismo, aplicó 835 multas por un monto total de 167 millones 712 mil 360 pesos, y hasta la fecha ha recibido 107 medios de impugnación a los procedimientos administrativos de sanción.

En cuanto a las 52 mil inconsistencias en títulos de concesión o aprovechamientos de aguas nacionales, la Conagua explicó que se trata de pequeños errores en nombres, direcciones o datos mínimos que se pueden subsanar por la vía administrativa.

