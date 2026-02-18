Balean casa de líder sindical del ayuntamiento de Culiacán; FGE investiga

Un ataque armado contra la vivienda de Homar Salas Gastélum, recién electo líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC) para el periodo 2026-2029, activó un operativo de seguridad en la colonia Las Brisas, al norte de la ciudad. El dirigente y su familia resultaron ilesos, aunque el inmueble y un vehículo presentaron daños por impactos de bala.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que abrió carpeta de investigación de oficio ante la gravedad de los hechos, mientras peritos especializados realizaron el levantamiento de indicios balísticos en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos armados disparó contra la puerta principal, el portón de la cochera y una barda lateral del domicilio. Las detonaciones se concentraron en la fachada y estructura del inmueble.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para acordonar la zona y preservar evidencia. Durante la inspección, peritos recogieron casquillos percutidos de armas de grueso calibre, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

La fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que el inmueble pertenece al dirigente sindical electo y aseguró que se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque.

Un grupo de sujetos armados disparó contra la puerta principal, cochera y una barda. Jesús Bustamante

Elección sindical y antecedentes

El atentado ocurre días después de las elecciones del STASAC, celebradas el viernes 13 de febrero. Homar Salas Gastélum obtuvo mil 785 votos, superando por cerca de 500 sufragios a su contrincante Zayda Flores, tras una contienda que inicialmente incluía a cuatro aspirantes.

Horas antes de la jornada electoral, las oficinas sindicales fueron vandalizadas con pintas que advertían sobre supuestos riesgos de acudir a votar; sin embargo, fueron retiradas de inmediato. La elección concluyó sin incidentes mayores y el dirigente recibió su constancia de mayoría.

Durante el proceso, algunos simpatizantes denunciaron presuntas intimidaciones hacia candidatos. También circularon señalamientos no confirmados sobre la posible injerencia de actores políticos, entre ellos el diputado y dirigente de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix. No obstante, autoridades no han confirmado vínculo alguno entre estos hechos y el ataque armado.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reiteró que actuará conforme a derecho y que los indicios balísticos y pruebas periciales serán analizados para establecer las circunstancias del atentado y ubicar a los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Las autoridades mantienen bajo resguardo la zona y continúan con labores de inteligencia para esclarecer el caso.

El ataque contra el líder sindical electo en Culiacán ocurre en un contexto de alta sensibilidad política y laboral, por lo que la investigación busca determinar si el hecho guarda relación con el proceso interno del sindicato o si responde a otras líneas de indagatoria.

Mientras avanzan las diligencias, el dirigente confirmó que tanto él como su familia se encuentran en buen estado de salud, aunque los daños materiales en su vivienda son visibles. El caso se mantiene abierto y bajo seguimiento de las autoridades estatales.

asc