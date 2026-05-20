Choque entre combi de pasajeros y camioneta deja un muerto y 17 heridos

Un saldo preliminar de una persona fallecida y 17 más lesionadas dejó un accidente automovilístico registrado la tarde de este miércoles sobre el bulevar Minero en Pachuca, Hidalgo.

En el accidente se impactaron una combi de transporte de pasajeros y una camioneta particular utilizada para el traslado de materiales.

Tras el fuerte percance, corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia activaron un operativo de atención para auxiliar a las personas involucradas.

Al lugar arribaron ambulancias de distintas instituciones, cuyos paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y realizaron el traslado de varios de ellos a hospitales de la zona.

Debido a las labores de rescate, atención médica y retiro de las unidades siniestradas, autoridades implementaron el cierre parcial de la circulación en dirección al centro de Pachuca, lo que generó importante carga vehicular en la zona y afectaciones al tránsito durante varias horas.

Elementos de seguridad pública resguardaron el área mientras personal de emergencias y peritos llevaban a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales, además de hacer uso responsable de las líneas de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.

Elementos de seguridad pública resguardaron el área Foto: Especial

JCS