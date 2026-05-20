Muere ciclista tras ser arrollado por camioneta sin frenos en Hidalgo

Un ciclista murió y otra persona resultó lesionada tras un accidente vehicular ocurrido la mañana de este miércoles en la colonia Santa Rita, en el municipio de Cuautepec de Hinojosa.

De acuerdo con reportes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el percance se registró sobre la avenida Progreso, a la altura de un taller mecánico.

Las primeras indagatorias señalan que una camioneta presuntamente sufrió una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad. Posteriormente, el vehículo impactó otra unidad y atropelló a dos personas que se encontraban en la vía pública.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, confirmaron que uno de los afectados, identificado como ciclista, ya no presentaba signos vitales. La segunda víctima fue trasladada al Hospital General de Tulancingo para recibir atención médica.

La unidad involucrada fue identificada como una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2012, color blanco y con placas de circulación del estado de Tamaulipas.

El conductor, identificado con las iniciales R.V.E., de 31 años y originario del municipio de Apan, fue asegurado por elementos de seguridad y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.