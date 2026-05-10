CFE y Chiapas fortalecen alianza para impulsar el desarrollo energético del estado

• El gobernador y las presidentas de las comisiones de Energía; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Pueblos Indígenas y Afroamericanos del Senado de la República constataron la operación estratégica de la Central Hidroeléctrica Chicoasén.

Chicoasén, Chiapas.- La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, junto con el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y las presidentas de las comisiones de Energía; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Pueblos Indígenas y Afroamericanos del Senado de la República, realizaron un recorrido por las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres (Chicoasén) para observar los procesos de generación eléctrica, operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica más importante de México.

También visitaron el proyecto Chicoasén II, obra estratégica que robustece la capacidad de generación limpia de la CFE y fortalece el Sistema Eléctrico Nacional.

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La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, destacó que Chicoasén II contará con una capacidad de 240 megawatts (MW) y beneficiará a todo el estado de Chiapas.

El proyecto incorporará tres turbinas tipo bulbo de 80 MW cada una, las primeras de este tipo en instalarse en el país. Son consideradas las de mayor potencia a nivel mundial en su categoría, con lo que México será punta de lanza en Latinoamérica por la importancia y magnitud de la obra.

Señaló que el impulso a las energías renovables forma parte de la encomienda de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, para garantizar energía confiable, continua y sustentable. Indicó que las centrales hidroeléctricas desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de la soberanía energética.

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“El compromiso de la CFE es mantener conectada la energía de manera permanente”, apuntó.

En su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por priorizar la prosperidad de Chiapas, así como a la CFE por impulsar este importante proyecto hidroeléctrico que, además de contribuir a la reactivación económica y la generación de empleos, fortalecerá la soberanía energética del país.

Destacó que su administración mantiene una coordinación estrecha con la CFE y con las distintas instituciones del Gobierno de México, con el propósito de concretar programas, acciones y obras de infraestructura que se traduzcan en bienestar y justicia social para el pueblo chiapaneco.

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La presidenta de la Comisión de Energía del Senado de la República, senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez; la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, senadora Edith López Hernández; y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, coincidieron en reconocer la labor que realiza la CFE y su personal para proveer energía a México. Asimismo, se pronunciaron a favor de una colaboración institucional que permita potenciar el desarrollo energético de Chiapas en beneficio de México y de la población chiapaneca que más lo necesita.

Chicoasén se ubica sobre el río Grijalva, en Chiapas, y es la central de generación hidroeléctrica más importante del Sistema Eléctrico Nacional, con una capacidad instalada de 2 mil 400 MW a través de ocho unidades generadoras de 300 MW cada una.

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Su cortina alcanza 265 metros de altura, lo que la posiciona entre las presas más altas de Norteamérica.

La central cuenta con infraestructura de transmisión que eleva la energía generada de 17 kV a 400 kV para su incorporación a la red eléctrica nacional.

También participaron en la visita técnica el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Jorge Islas Samperio; por parte de la CFE, entre otros, el director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos, y el director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez.

También estuvieron presentes la secretaria de Infraestructura del gobierno estatal, Anakaren Gómez Zuart, así como la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de la entidad, Karina Montesinos Cárdenas.

Estas visitas de trabajo permiten fortalecer el diálogo entre el Poder Legislativo y la CFE sobre los proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo energético nacional.

Además, demuestran el compromiso de la empresa pública con la transparencia, el fortalecimiento del sector energético y el trabajo coordinado con los distintos órdenes de gobierno, así como la labor especializada de mujeres y hombres que mantienen en operación la infraestructura eléctrica fundamental para el desarrollo de México.