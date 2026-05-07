Detienen a “quinceañeros sicarios” tras persecución en Hidalgo

Dos “quinceañeros sicarios” fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) tras ser señalados como presuntos responsables de una agresión con arma de fuego ocurrida en el municipio de Tula de Allende, donde un hombre resultó lesionado.

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron en la colonia Barrio Alto, luego de que autoridades recibieran un reporte al número de emergencias 911 sobre una persona herida por disparos de arma de fuego.

Al acudir al sitio, policías estatales se entrevistaron con la víctima, quien refirió que dos sujetos que viajaban en un automóvil sedán color gris realizaron las detonaciones en su contra, causándole una lesión en el pómulo derecho.

La persona agredida señaló además que había observado previamente a los presuntos responsables en la colonia Rinconada de Tultengo, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en esa zona.

Minutos después, agentes localizaron un vehículo con características similares a las descritas por la víctima.

Al notar la presencia policial, los ocupantes descendieron de la unidad e intentaron huir a pie.

Según el reporte, uno de los adolescentes fue asegurado tras caer durante la persecución, mientras que el segundo ingresó a un domicilio y posteriormente brincó una barda antes de ser detenido metros más adelante.

Durante una revisión preventiva, los oficiales localizaron un cargador calibre .22 entre las pertenencias de los menores de 14 y 15 años de edad.

Los adolescentes, así como el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación legal.

JCS