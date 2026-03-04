Chocan y se incendian dos tráileres en carretera de Coahuila

Un accidente vial que derivó en el incendio de dos tráileres provocó caos vial en una carretera del estado de Coahuila la tarde de este miércoles.

El accidente tuvo lugar específicamente cerca del kilómetro 230+500, en la carretera Puerto México-Ojo Caliente, esto en el área de la carretera Matehuala-Monterrey, todavía en el estado de Coahuila.

De acuerdo con usuarios, la carretera se encuentra cerrada de norte a sur y de sur a norte, en el trayecto que va de San Antonio a Arteaga, Coahuila.

En un video difundido por ABC Noticias se puede observar una densa y gran columna de humo, así como fuertes llamaradas que emanan de la parte frontal de estas unidades de carga.

A su vez, fue posible observar una larga fila de vehículos que tuvieron que detenerse debido a este accidente.

En el lugar ya hay elementos de distintas corporaciones quienes realizan labores de rescate.

Hasta el momento las autoridades no han reportado personas heridas o muertas por el accidente.

Incendio en Múzquiz, Coahuila, consume 185 hectáreas

Un incendio forestal movilizó a los cuerpos de Bomberos y de Protección Civil en el municipio de Múzquiz, Coahuila, afectando 185 hectáreas de pastizal y derribando dos postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez informó que se cree que el siniestro pudo haber sido originado por un descuido humano.

El incendio ocurrió sobre la carretera estatal número 20, a la altura de los ranchos San Francisco y La Fortuna.

JCS