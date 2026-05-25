Retienen y amarran a trabajadores de CFE tras ola de apagones en Hidalgo

Habitantes de la comunidad de Coacuilco, municipio de Huejutla, protagonizaron una protesta luego de varias horas sin servicio de energía eléctrica, situación que derivó en el bloqueo de una vía de comunicación y la retención de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los inconformes interceptaron a personal de la paraestatal cuando realizaba labores en la zona, exigiendo una solución inmediata a las constantes fallas en el suministro.

Por ello, a uno de los empleados procedieron a sujetarlo con cuerdas a la estructura metálica de una unidad oficial, mientras varios vecinos permanecían alrededor vigilando la situación.

Los vecinos de Coacuilco denunciaron que apenas la semana pasada permanecieron cerca de dos días sin energía eléctrica, del 19 al 21 de mayo, y nuevamente desde la mañana del domingo 24 de mayo comenzaron las fallas, dejando a decenas de familias sin luz desde aproximadamente las 10:00 horas.