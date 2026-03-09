México y Canadá inician en mayo conversaciones sobre revisión del T-MEC: Ebrard

Los gobiernos de México y Canadá iniciarán conversaciones bilaterales en mayo para analizar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario explicó que, aunque México mantiene su postura a favor de preservar el carácter trilateral del acuerdo, las conversaciones con Canadá comenzarán en el corto plazo como parte de los preparativos para la revisión formal del tratado comercial que integra a América del Norte.

Siempre hemos dicho que estamos a favor de que el acuerdo tenga sus características trilaterales, pero hoy por hoy no sabemos en qué fecha iniciarán sus conversaciones Estados Unidos y Canadá (…) nosotros con Canadá iniciamos en mayo”, señaló el titular de la Secretaría de Economía de México.

El anuncio ocurre en el contexto de las consultas públicas realizadas en México para evaluar el funcionamiento del acuerdo comercial, cuyos resultados destacan que el tratado ha fortalecido la integración productiva de la región y ha brindado certidumbre a las inversiones.

El informe presentado por la Secretaría de Economía de México señala que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se ha consolidado como uno de los pilares de la integración económica de América del Norte.

De acuerdo con el documento, el acuerdo ha permitido fortalecer las cadenas regionales de valor, impulsar la competitividad del bloque y consolidar a la región como una de las plataformas productivas más importantes del mundo.

Las conclusiones de las consultas también coinciden con las audiencias realizadas en Estados Unidos, donde diversos actores económicos destacaron que el tratado ha contribuido a la estabilidad del comercio regional y al fortalecimiento de las cadenas de suministro compartidas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Cuartoscuro: Mario Jasso

Comercio regional se multiplicó desde el TLCAN

El proceso de integración económica en América del Norte comenzó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.

Desde entonces, el comercio regional se ha multiplicado casi cinco veces, consolidando a la región como un sistema productivo altamente integrado.

Las consultas destacan que la dinámica comercial actual no se explica únicamente por el aumento del intercambio de bienes, sino por la profunda integración de procesos productivos entre los tres países, donde la producción, los insumos y el ensamblaje se distribuyen a lo largo de la región.

Este modelo ha permitido que componentes industriales crucen las fronteras en múltiples ocasiones antes de convertirse en productos finales, lo que incrementa la eficiencia productiva.

Exportaciones mexicanas integran contenido estadounidense

Uno de los elementos que refleja la interdependencia regional es que alrededor del 40% del valor de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos incluye insumos producidos en ese país.

Este nivel de integración productiva demuestra que las cadenas de valor en América del Norte funcionan como un sistema industrial compartido, en el que las empresas de los tres países participan en distintas etapas de producción.

De acuerdo con el informe, esta estructura explica también el déficit comercial de Estados Unidos frente a México, el cual responde a la dinámica de producción regional más que a políticas comerciales específicas.

Según datos del Observatorio de Complejidad Económica, en 2024 Estados Unidos exportó aproximadamente 283 mil millones de dólares a México, mientras que importó cerca de 494 mil millones, lo que generó un déficit cercano a 211 mil millones de dólares.

El documento subraya que la economía regional ya no funciona como tres mercados separados, sino como una plataforma productiva integrada.

La proximidad geográfica entre México, Estados Unidos y Canadá permite tiempos logísticos de entrega de uno a tres días, en contraste con las semanas que puede tomar el transporte desde Asia o Europa.

Este factor facilita modelos de producción just-in-time, que resultan esenciales para sectores industriales como automotriz, electrónica, manufactura avanzada y dispositivos médicos.

En 2024, el intercambio comercial entre los países de la región alcanzó aproximadamente 2,562 millones de dólares diarios en bienes y servicios, lo que equivale a 1.8 millones de dólares por minuto en operaciones comerciales.

El tratado sostiene millones de empleos en la región

El impacto del T-MEC también se refleja en el empleo y la actividad económica.

El informe indica que alrededor de 56.2 millones de empleos en los tres países están vinculados al comercio regional, mientras que más de 10 millones dependen directamente de las exportaciones.

Además, más de 50 mil pequeñas y medianas empresas estadounidenses exportan productos a México, lo que representa un comercio cercano a 107 mil millones de dólares.

En estados industriales de Estados Unidos como Michigan, Texas, Kentucky y Alabama, México se ha convertido en uno de los principales mercados de exportación para su industria manufacturera.

Revisión del tratado busca fortalecer la integración regional

Las consultas públicas concluyen que la revisión del T-MEC debe enfocarse en fortalecer y modernizar el acuerdo, más que en redefinir sus fundamentos.

Entre los sectores estratégicos identificados para profundizar la integración regional destacan la industria química y petroquímica, los semiconductores, los insumos médicos, los materiales críticos y la manufactura avanzada.

Asimismo, el informe subraya que la revisión del tratado representa una oportunidad para aumentar el contenido regional en las cadenas productivas, reforzar la resiliencia económica del bloque y consolidar a América del Norte como una plataforma competitiva frente a otras regiones del mundo.

Para México, el proceso de revisión se desarrollará con base en los resultados de las consultas públicas y en su compromiso con la implementación del tratado, con el objetivo de preservar la certidumbre comercial y fortalecer la competitividad regional en los próximos años.

asc