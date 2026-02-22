CFE resguarda a su personal por violencia en cuatro estados este 22 de febrero

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, por motivos de seguridad, mantendrá resguardado a su personal ante diversos hechos registrados en Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Tamaulipas.

La empresa precisó que, debido a afectaciones viales en estos estados, no se permite el acceso a distintos puntos, por lo que en caso de presentarse interrupciones en el suministro eléctrico en las localidades afectadas, el restablecimiento podría registrar retrasos. Esto, señaló, obedece a las condiciones de riesgo que prevalecen en las zonas y a la necesidad de garantizar la integridad de su personal. Restricciones en Michoacán

En Michoacán, se reportan restricciones de acceso en los municipios y localidades de Jiquilpan, Sahuayo, Apatzingán, Tepalcatepec, Ecuandureo, Tangancícuaro, Pátzcuaro, Uruapan, Aguililla, Pinzándaro, Zamora, La Piedad, Carapan y Zacapu, lo que limita la movilidad de las cuadrillas encargadas de atender cualquier eventualidad en el servicio. Operativo y medidas de seguridad en Jalisco

En Jalisco, autoridades informaron que recientemente se realizó un operativo federal en Tapalpa, lo que derivó en enfrentamientos en la zona. Tras estos hechos, se registraron quema y cruce de vehículos en distintos puntos de Tapalpa y otras regiones del estado.

Se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y se activó el código rojo para proteger a la población e inhibir actividades ilícitas. Hechos violentos en Guanajuato y afectaciones en Tamaulipas

En Guanajuato, durante las últimas horas se registraron hechos violentos en varios municipios, con incendios en farmacias y tiendas de conveniencia en Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón.

En Tamaulipas, la fuerza civil desvía a automovilistas en la autopista y la carretera libre, tras los hechos ocurridos en Reynosa, donde la ciudad permanece paralizada. También se reporta un bloqueo en la caseta de cobro del puente San Juan.

La CFE mantendrá resguardado a su personal hasta que las autoridades de seguridad permitan la circulación y el acceso a las zonas afectadas. Refrendó su compromiso de responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad en el suministro eléctrico, siempre con prioridad en la seguridad de sus trabajadores.

«pev»