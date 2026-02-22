Suspenden transporte público en Jalisco por seguridad tras muerte de ‘El Mencho’

El Gobierno del Estado de Jalisco confirmó la suspensión temporal del transporte público en distintos puntos de la entidad, luego de un operativo federal en el municipio de Tapalpa que derivó en enfrentamientos armados y bloqueos carreteros, incluyendo zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La medida fue anunciada por el secretario general de Gobierno estatal, Salvador Zamora, quien informó que la suspensión busca evitar riesgos a la ciudadanía, aunque no precisó la duración de la afectación. Lo anterior tras filtrarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que el operativo realizado por fuerzas federales en Tapalpa generó enfrentamientos en diversos puntos del estado.

A través de un mensaje público, el mandatario detalló que tras la acción federal se registraron quema y bloqueo de vehículos en varias regiones, como una forma de obstaculizar la intervención de las autoridades.

En respuesta, ordenó:

Instalación inmediata de la Mesa de Seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno.

Activación del Código Rojo para prevenir agresiones contra la población.

Sesión permanente del Gabinete de Seguridad en coordinación con fuerzas federales.

El objetivo es inhibir actos contra la población y mantener coordinación plena con las fuerzas federales”, informó el gobernador.

Transporte público y estaciones cerradas

Transporte público y estaciones cerradas

Usuarios en redes sociales reportaron el cierre total de estaciones del Tren Ligero y del sistema Mi Macro Periférico, incluyendo la estación Periférico Norte de la Línea 1, donde se bajaron cortinillas de acceso.

Las autoridades estatales confirmaron que la suspensión es preventiva, mientras continúan los operativos y el monitoreo de la situación de seguridad.

El alcalde de Tapalpa, Toño Morales, indicó que hasta el momento no se había emitido un reporte federal adicional oficial.

Por su parte, el gobierno municipal de Autlán de Navarro confirmó incidentes de seguridad en las inmediaciones y llamó a la población a mantenerse en resguardo y atender únicamente información oficial.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que se realizan operativos coordinados en Jalisco, con la participación de instituciones federales, estatales y municipales, con el propósito de proteger a la ciudadanía y atender los bloqueos registrados.

Diversos bloqueos carreteros, quema de vehículos, instalación de ponchallantas y reportes de enfrentamientos en jalisco, Michoacán y Tamaulipas Captura de video

Contexto de seguridad en Jalisco

El municipio de Tapalpa se ubica en la región sur de Jalisco y en los últimos años ha sido considerado zona estratégica en materia de seguridad. La activación del Código Rojo implica el despliegue inmediato de corporaciones policiales, fuerzas estatales y federales para restablecer el orden y contener riesgos.

Hasta el momento, no se han confirmado detenciones ni un saldo oficial de personas lesionadas o fallecidas derivado de los enfrentamientos.

Las autoridades reiteraron que la información se actualizará conforme avancen las investigaciones.

asc