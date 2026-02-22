Cancelan vuelos en el aeropuerto de Manzanillo por incidentes en carretera

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que, debido a una situación reportada en la carretera hacia el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, se registran afectaciones en las operaciones aéreas este día.

A través de sus redes sociales, el administrador aeroportuario detalló que algunos vuelos programados fueron cancelados, lo que impacta la operación habitual de la terminal.

Ante este escenario, recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto directo con su aerolínea para conocer información actualizada sobre el estatus de sus vuelos.

El grupo aeroportuario agradeció la comprensión de los usuarios y pidió permanecer atentos a nuevas actualizaciones sobre la situación.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) opera 12 aeropuertos en México, entre ellos Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta y Manzanillo. De acuerdo con su informe anual más reciente, la compañía movilizó en 2023 más de 60 millones de pasajeros en toda su red. El Aeropuerto Internacional de Manzanillo, por su parte, registra un flujo superior a los 500 mil pasajeros anuales, principalmente en rutas nacionales y con una alta estacionalidad ligada al turismo.

La terminal aérea de Manzanillo forma parte de la región Pacífico–Centro y mantiene operaciones comerciales con destinos como Ciudad de México y Tijuana, lo que significa que cualquier afectación en accesos terrestres puede generar impactos en conexiones y en la programación diaria de vuelos.

